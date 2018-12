Francija v pričakovanju Macronovega odziva

Ukrepi vlade niso zadovoljili protestnikov - v soboto na ulicah 136.000 ljudi

9. december 2018 ob 13:50

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Vlada je po četrti protestni soboti sporočila, da bo predsednik Emmanuel Macron prihodnji teden nagovoril Francoze. Francoski premier Edouard Philippe je pozval k narodni enotnosti.

Po najnovejših podatkih notranjega ministrstva se je protestov t. i. rumenih jopičev po vsej Franciji v soboto udeležilo okoli 136.000 ljudi, od tega 10.000 v Parizu.

Znova je prišlo do nasilja in uporabe solzivca in vodnih topov proti protestnikom, a je bilo nasilja veliko manj kot prejšnjo soboto. Ranjenih je bilo 180 ljudi, 1.220 so jih pridržali. V Parizu potekajo čistilne akcije po izgredih, v katerih so nekateri protestniki sežigali vozila in razbijali izložbe.

Protesti so se 17. novembra začeli z nezadovoljstvom nad dragim gorivom, a so v zadnjih koncih tedna postali uperjeni proti predsedniku Macronu, ki mu očitajo, da je predsednik premožnih. Nanj padajo tudi kritike, ker se ne pojavi v javnosti.

V prve vrste je poslal premierja Philippa in notranjega ministra Cristopha Castanerja. Nazadnje je spregovoril 27. novembra in dejal, da ne bo pustil, da bi politiko usmerjali banditi.

Tiskovni predstavnik vlade je danes napovedal, da bo predsednik Macron v prihajajočem tednu nagovoril Francoze in predstavil ukrepe za spodbujanje dialoga. "Vendar vse težave rumenih jopičev ne bodo rešene z zamahom čarobne paličice," je še poudaril predstavnik Benjamin Griveaux.

Rumeni jopiči zahtevajo višje minimalne plače

Vlada je pretekli teden obljubila, da trošarin na gorivo ne bo, ter zamrznila cene energentov, a to protestnikov ni pomirilo. Zahtevajo nižje davke, višjo minimalno plačo in več ugodnosti za upokojene.

V soboto so se protestniki in policija spopadli tudi v drugih mestih, med drugim v Marseillu, Bordeauxu, Lyonu in Toulousu. Protesti v Parizu so bili tudi bolj razpršeni, tako da je bilo več krajev v prestolnici tarča nasilja, je povedal namestnik županje Emmanuel Gregoire za radio France Inter.

Policija je ukrepala veliko odločneje kot pred tednom dni. Nameščenih je bilo 90.000 policistov, samo v Parizu 8.000 in prvič tudi 14 oklepnih vozil. Po vsej državi so prijeli 1.723 protestnikov, od katerih so jih pridržali 1.220. V Parizu so po podatkih pariških oblasti prijeli 1.082 protestnikov, kar je veliko več kot preteklo soboto, ko so jih prijeli 412.

Manj nasilja, več gospodarske škode

Pariške oblasti so še sporočile, da je bila na sobotnih protestih povzročena večja gospodarska škoda kot na tistih v soboto, 1. decembra, ko so med drugim protestniki poškodovali Slavolok zmage. Iz varnosti so bile namreč tokrat zaprte številne trgovine in to v času prednovoletnih nakupov.

