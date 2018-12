"Rumeni jopiči" pozivajo vlado k odstopu in zahtevajo "pravega poveljnika"

Francoski politični vrh po kaotičnem koncu tedna išče rešitve

3. december 2018 ob 20:50,

zadnji poseg: 3. december 2018 ob 21:00

Pariz - MMC RTV SLO, STA, bbc

Francoski premier Edouard Philippe je imel v ponedeljek vrsto srečanj z voditelji političnih strank, potem ko so protesti t. i. rumenih jopičev proti zvišanju cen goriva v soboto prerasli v nasilje. Krizni sestanek z vlado je vodil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.

Vodja opozicijskih Republikancev Laurent Wauquiez je povedal, da ga pogovor s premierjem Philippom ni prepričal, da se vlada zaveda jeze in nasilja, ki je zajelo Francijo. Poudaril je, da lahko samo ena odločitev pomiri ljudi, in sicer umik zvišanja davka na gorivo, predvidenega za 1. januar.

Le Penova za bistveno znižanje cen elektrike in plina

Za takojšnjo odpravo že uveljavljenih in napovedanih davkov se je na pogovoru s premierjem zavzela tudi predsednica skrajno desnega Nacionalnega zbora Marine Le Pen. Prizadeva si tudi za "bistveno znižanje cen elektrike in plina".

V soboto so v Franciji (znova) potekali protesti t. i. rumenih jopičev proti zvišanju davkov, pri čemer so v Parizu izbruhnili spopadi s policijo. Policija je aretirala več kot 400 protestnikov. Zaradi poškodb so morali v bolnišnicah oskrbeti več kot 160 ljudi, 17 jih je še vedno v bolnišnici. Na notranjem ministrstvu so medtem pojasnili, da uvedba izrednih razmer v odgovor na proteste trenutno ni na mizi.

Macron zaradi težav "doma" odpovedal obisk v Srbiji

Je pa francoski predsednik Emmanuel Macron odpovedal za sredo in četrtek napovedan uradni obisk v Srbiji. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je povedal, da mu je Macron v današnjem telefonskem pogovoru dejal, da bo zaradi "težav doma" obisk prestavil za nekaj tednov. To bi bil sicer prvi obisk kakega francoskega predsednika v Srbiji od Jacquesa Chiraca leta 2001.

Philippe se bo v torek predvidoma sešel tudi s predstavniki rumenih jopičev. Več njihovih zmernejših predstavnikov je sicer povedalo, da se srečanja ne bodo udeležili iz varnostnih razlogov, saj so vsi prejeli grožnje od radikalnejših skupin. A udeležili se ga ne bodo tudi zato, ker je iz izjav predstavnikov vlade razvidno, da davka ne nameravajo odpraviti. "Ne želimo biti marionete politične komunikacije," je dejal eden izmed predstavnikov protestnikov Benjamin Cauchy.

Rumeni jopiči zahtevajo odstop vlade

Uradni govorec gibanja rumenih jopičev Christophe Chalencon pa je v ponedeljek po poročanju BBC-ja vlado pozval k odstopu, zamenja pa naj jo "pravi poveljnik, kot je general de Villiers". General Pierre de Villiers je nekdanji načelnik generalštaba francoske vojske, ki je lani odstopil zaradi spora s predsednikom Macronom glede načrtovanih proračunskih rezov za vojsko.

Manjši protesti so se medtem v Franciji nadaljevali tudi v ponedeljek. Protestniki v rumenih jopičih še vedno blokirajo nekatere avtoceste po državi. Zaradi tega so na mejnih prehodih s Španijo nastali dolgi zastoji, kjer na vstop v državo čaka od 3.000 do 4.000 tovornjakov.

Med posledicami protestov pa je tudi poslovna škoda, ki so jo utrpeli trgovci in gostilničarji. Prihodki prvih so se znižali za od 15 do 25 odstotkov, drugih pa za od 20 do 50 odstotkov.

80-letna ženska v Marseillu umrla zaradi poškodb

Županja Pariza Anne Hidalgo je škodo – samo na premičninah prestolnice – ocenila na od tri do štiri milijone evrov. Gre za delno oceno, v katero ni všteta škoda, storjena trgovinam ali Slavoloku zmage, je dodala. Protesti so do zdaj v dveh tednih zahtevali štiri življenja, saj je v ponedeljek zaradi poškodb umrla 80-letna ženska iz Marseilla, ki jo je v soboto zadela ročna granata s solzivcem, ko je med protesti zapirala okno svojega stanovanja.

A. V.