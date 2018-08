Hrvaška policija streljala na vozilo domnevnega tihotapca prebežnikov

Ob cesti našli 29 tujcev

13. avgust 2018 ob 18:30

Karlovec - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška policija je v osrednjem delu države streljala na vozilo domnevnih tihotapcev prebežnikov. Dvojico so nato aretirali v bližnjem Karlovcu, na kraju dogodka pa našli 29 tujcev.

V mestu Živković Kosa je policija skušala zaustaviti osebni avtomobil nemških registrskih oznak. Voznik vozila se ni zaustavil, kot mu je to naročil policist. Namesto tega je pospešil in skušal zapeljati v policista, ki je odskočil in nato dvakrat ustrelil proti zadnjim kolesom vozila, so navedli na policiji.

Uporaba pištole je bila po besedah načelnika karlovške policije Darka Bratića upravičena, saj je vozilo krenilo proti policistu. Vozilo je pot nadaljevalo proti 20 kilometrov oddaljenem Karlovcu, kjer se je ustavilo. Iz njega sta pobegnila dva človeka, ki ju je policija aretirala. Sumijo ju tihotapljenja prebežnikov.

Na kraju dogodka so ob cesti našli 29 tujcev. Njihove narodnosti niso razkrili, obravnavali pa jih bodo v skladu s predpisi, je povedal Bratić. Načelnik je izrazil zadovoljstvo, da tokrat ni bilo poškodovanih in da so preprečili še en primer tihotapljenja ljudi.

Podoben incident se je konec maja zgodil na območju vasi Donji Srb na jugu države, ko je policija streljala na vozilo s prebežniki. Tedaj sta bila ranjena dva otroka, ki sta bila v kombiju.

J. R.