Stampedo se je zgodil okoli 1. ure ponoči. Foto: Reuters Dodaj v

Italija: V stampedu v nočnem klubu umrlo pet otrok

Nočna tragedija v Anconi

8. december 2018 ob 08:31,

zadnji poseg: 8. december 2018 ob 09:23

Ancona - MMC RTV SLO, STA

V stampedu v nočnem klubu v bližini mesta Ancona v osrednji Italiji je umrlo šest ljudi, od tega pet otrok in mama, ki je v klub spremljala svojo hčerko.

Starost mladoletnih žrtev je med 14 in 16 let, še 120 ljudi je ranjenih, od tega 12 huje, poroča Corriere della Sera.

"Vzrok za nesrečo bi lahko bila razpršitev jedke substance, zaradi katere so mladi začeli bežati in hoditi drug po drugem," so prek Twitterja sporočili gasilci.

Po navedbah lokalnih medijev je bilo v lokalu Modra laterna (Lanterna Azzurra) v mestu Corinaldo na Jadranski obali okoli tisoč ljudi, ki so bili na koncertu priljubljenega italijanskega raperja Sfere Ebbaste.

Nesreča se je zgodila ob 1. uri zjutraj, preiskava pa že poteka.

"Plesali smo in čakali na začetek koncerta, ko smo zavohali jedek smrad. Pohiteli smo proti zasilnim izhodom, a so bili zaklenjeni in varnostniki so nam rekli, da moramo nazaj," je povedal 16-letnik, ki so ga po nesreči odpeljali v bolnišnico.

Dogodek spominja na množično paniko pri prenosu finala nogometne lige prvakov na osrednjem trgu v Torinu junija lani, v kateri je ena oseba umrla, več kot 1.500 pa je bilo ranjenih. Takrat so mladi pripadniki neke kriminalne tolpe med gledalce razpršili dražilni plin, kar je sprožilo paniko med prisotnimi.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 8, 2018

K. S.