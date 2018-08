Macron: Ne bom popuščal nacionalistom in tistim, ki zagovarjajo sovražni govor

Orban: V Evropi sta dva tabora

29. avgust 2018 ob 17:33

København - MMC RTV SLO, STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron je madžarskemu premierju Viktorju Orbanu in italijanskemu notranjemu ministru Matteu Salviniju, sporočil, da imata prav, ko v njem vidita svojega glavnega nasprotnika v Evropi, kar se tiče vprašanja migracij.

"Nič ne bom popuščal nacionalistom in tistim, ki zagovarjajo sovražni govor. Če želita v meni videti svojega glavnega nasprotnika, imata prav," je dejal Macron med obiskom na Danskem.

Madžarski premier je namreč v torek med obiskom v Milanu, kjer se je srečal s Salvinijem, italijanskega notranjega ministra in vodjo skrajnodesničarske stranke Liga označil za svojega heroja, Macrona pa za svojega glavnega tekmeca v Evropi. "V Evropi sta trenutno dva tabora in enega vodi Macron," je dejal Orban.

Orban je sedem mesecev pred volitvami v Evropski parlament Macronu očital, da je na čelu tistih političnih sil, ki podpirajo priseljevanje, medtem ko želi sam zaustaviti nezakonite migracije.

"Če v Franciji vidita sovražnika nacionalizma, politike sovraštva, Evrope, ki plačuje, kar ji paše, in ne nalaga nobene odgovornosti in solidarnosti, imata prav," je Orbanu in Salviniju še sporočil Macron.

B. V.