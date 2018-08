Orban na evropskih volitvah v tekmo s taborom Macrona

Madžarski premier poln hvale Salvinija

28. avgust 2018 ob 20:14

Milano - MMC RTV SLO, STA

Madžarski premier Viktor Orban je po srečanju z italijanskim notranjim ministrom Matteom Salvinijem v Milanu dejal, da Evropa potrebuje novo Evropsko komisijo in parlament, ki se bosta zavzela za zaščito meja in ustavitev migracij.

Orban ni skoparil s pohvalami na račun Salvinija, za katerega je dejal, da je prvi visoki evropski politik, ki je dokazal, da se lahko migracije ustavijo tudi na morju, medtem ko je Madžarska pokazala, da lahko prebežnike ustaviš na kopnem.

"On je moj junak in moj partner na poti," je dejal novinarjem še pred srečanjem s Salvinijem v Milanu, pozneje pa dodal, da je evropska varnost odvisna od uspeha italijanskega notranjega ministra in vodje skrajno desničarske Lige.

Kot je pojasnil madžarski premier, je imel s prejšnjo italijansko vlado zelo slabe odnose, ker je ves čas žalila Madžare. "Madžarsko več čas napadajo, ker je pokazala, da je meje mogoče zaščititi, medtem ko Bruselj pravi, da migrantov ni mogoče ustaviti in jim je treba omogočiti vstop," je dejal Orban.

Poziv Franciji za odprtje mejnega prehoda

Salvini je po srečanju pozval Francijo in predsednika Emmanuela Macrona, naj z odprtjem mejnega prehoda Ventimiglia pokaže večjo solidarnost in občutljivost glede migracij.

Macron je za Orbana največji tekmec na evropskih volitvah prihodnje leto. "V Evropi sta trenutno dva tabora in enega vodi Macron," je dejal. "On je na čelu političnih sil, ki podpirajo priseljevanje. Na drugi strani smo mi, ki želimo ustaviti nezakonito priseljevanje," je zatrdil.

Na vprašanje glede morebitnega izstopa madžarske vladajoče stranke Fidesz iz Evropske ljudske stranke (EPP) je odgovoril, da si želi, da bi se ta največja politična sila v Evropskem parlamentu "postavila na našo stran in na stran ljudi v Evropi".

"Upam, da je bilo to prvo v dolgi vrsti srečanj, namenjenih spremembi usode Italije, Madžarske in celotne evropske celine," je dejal Salvini in dodal, da sta Italija in Nemčija dosegli napredek glede dogovora o vračanju sekundarnih migrantov, to je tistih priseljencev, ki so bili že registrirani v eni izmed držav EU-ja.

"Pripravljeni smo sprejeti sekundarne migrante, pod pogojem, da se iz naše države odstrani enako število migrantov," je pojasnil.

Nedaleč od prizorišča srečanja Orbana in Salvinija so leve stranke organizirale protest, na katerem se je zbralo okoli tisoč ljudi. "Ne želimo Evrope madžarskega voditelja Orbana, ki pravi, da je Salvinijev prijatelj in čigar vrata so za tiste, ki bežijo pred vojno, vedno zaprta," je dejal poslanec Demokratske stranke Emanuele Fiano.

