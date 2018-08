Na jugu Švedske mladi ponoči zažgali več kot sto avtomobilov

Premier: "Organizirano skoraj kot vojaška akcija"

14. avgust 2018 ob 10:40

Stockholm - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V drugem največjem švedskem mestu Göteborg in okoliških krajih so skupine mladih ponoči zažigale avtomobile in napadle policijo. Več kot sto avtov je zagorelo ali bilo uničenih.

Najhuje je bilo v Göteborgu, v kraju Trollhättan pa so storilci policijo celo obmetavali s kamenjem. O požigu avtomobilov so poročali tudi iz krajev Lysekil in Falkenberg.

Policija za zdaj še ne izključuje možnosti dogovorjene akcije, verjetno po spletnih družbenih omrežjih. "Vse skupaj se je zdelo zelo organizirano, skoraj kot vojaška operacija," je dejal premier Stefan Lofven, a ni odgovoril na vprašanje, kdo bi lahko stal za akcijo. Dodal je le: "Družba se bo na tovrstna dejanja vedno ostro odzvala."

Očividci poročajo, da so avtomobile zažigali zamaskirani, v črno oblečeni mladi. Storilci so v manjših skupinah hiteli od avtomobila do avtomobila, razbijali okna, v avtomobile zlivali gorljivo tekočino in jih nato zažgali.

Policija dodatnih podrobnosti še ne želi razkrivati, a je eden od policistov v Göteborgu razmere označil za zelo strašljive.

Porast nasilja

Na Švedskem opažajo porast nasilja v predelih, kjer se soočajo z visoko stopnjo brezposelnosti in drugimi socialnimi problemi. Vse pogostejše uničevanje lastnine in delovanje tolp je postalo tudi eno glavnih predvolilnih vprašanj pred volitvami devetega septembra. Švede poleg razmaha nasilja skrbi tudi vse slabši zdravstveni sistem in vse slabši izidi šolskih preverjanj.

To stanje bi lahko koristilo populistični protipriseljenski stranki Švedski demokrati, ki bi lahko postala druga največja stranka v parlamentu.

A. P. J.