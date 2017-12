Napad z molotovko na sinagogo na Švedskem

Policija motiva ni komentirala

10. december 2017 ob 14:00

Göteborg - MMC RTV SLO, STA

Skupina zamaskiranih neznancev je v soboto pozno zvečer odvrgla molotovko na sinagogo v švedskem mestu Göteborg. Policija je aretirala tri ljudi.

Kot je sporočil vodja judovske skupnosti v drugem največjem švedskem mestu Allan Stutzinsky, se ogenj ni razširil, saj je rahlo deževalo. Napad se je zgodil, ko se je v sinagogi zabavala skupina mladih, ki so se po tem dogodki za kratek čas skrili v klet zgradbe.

V povezavi z napadom je policija aretirala tri ljudi. "Primer še preiskujemo in ne moremo komentirati, ali so (osumljenci) podali kakšen motiv," je sporočila predstavnica göteborške policije Ulla Brehm, ki ni želela razkriti nobenih podrobnosti o osumljencih.

Požig ali zločin iz sovraštva?

Policija napad za zdaj preiskuje kot poskus požiga, vendar pa predstavnica policije ni izključila možnosti, da je šlo za zločin iz sovraštva. Vodilni švedski politiki, med njimi premier Stefan Lofven in predsednica göteborškega mestnega sveta Ann-Sofie Hermansson, so obsodili napad in se zavzeli, da je treba storilce pripeljati pred roko pravice.

Napad se je zgodil nekaj ur po protestu v Stockholmu proti odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priznanju Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela. Dogodek je potekal večinoma mirno, so pa protestniki zažgali izraelsko zastavo, poroča nemška tiskovna agencija DPA. "Dogodki zadnjih dni med Trumpom in Izraelom ter spor med Izraelom in Palestino - takšne stvari vedno vodijo v večje napetosti," je komentiral Stutzinsky.

Švedska policija je po incidentu okrepila varnostne ukrepe tudi v okolici sinagog v drugih švedskih mestih.

B. V.