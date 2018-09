Novi protesti proti dvigu upokojitvene starosti po Rusiji

Putin vztraja pri reformi

9. september 2018 ob 18:40

Moskva - MMC RTV SLO

Po pozivu opozicijskega politika Alekseja Navalnega, ki je v zaporu, po Rusiji potekajo novi protesti proti načrtu dviga upokojitvene starosti, ki je močno razjezil rusko javnost.

Podporniki Navalnega so organizirali proteste v več kot 80 mestih po državi, poroča BBC. Ruski predsednik Vladimir Putin je zaradi nasprotovanja reformi sicer napovedal njene omilitve, a nezadovoljstva ni zmanjšal.

Protesti, ki so se začeli v Vladivostoku in drugih ruskih mestih na daljnem vzhodu države, sovpadajo z regionalnimi in lokalnimi volitvami v nekaterih delih Rusije, tudi v Moskvi. Navalni se je nameraval udeležiti protesta v glavnem mestu, a je bil prejšnji mesec obsojen na 30 dni zapora zaradi kršenja zakonodaje o protestih. Kot pravi, so obsodbe na kratke zaporne kazni namenjene motenju njegovih političnih dejavnosti.

Iz tabora Navalnega so pred nedeljskim protestom sporočili, da sta Putin in njegova vlada "ropala proračun zadnjih 18 let". "Ves ta čas so nam zagotavljali, da ne bo v nobenem primeru prišlo do povišanja upokojitvene starosti. Zdaj pa jo povišujejo. Oblasti ne poslušajo ljudi, in to pomeni, da je čas, da se gre na ulice," so sporočili.

V zadnjih tednih je v Rusiji protestiralo na desettisoče ljudi, kar je neobičajno za to državo, pa je to, da je tema združila protestnike vseh političnih usmeritev.

Bodo ljudje sploh živeli dovolj dolgo?

Od leta 2019 se bo začela upokojitvena starost za moške in ženske postopno zviševati. Do leta 2036 bi tako narasla s 60 na 65 let za moške in s 55 na 60 let za ženske. Sprva je Putin načrtoval dvig upokojitvene starosti za ženske na 63 let.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je v Rusiji pričakovana življenjska doba za moške 66 let, za ženske pa 77 let. Sindikati po poročanju BBC-ja tako opozarjajo, da številni ljudje sploh ne bodo živeli tako dolgo, da bodo dočakali upokojitev.

Putin medtem pravi, da se je z dvigom upokojitvene starosti predolgo odlašalo, s čimer se je tvegalo povečanje inflacije in revščine. Dodaten zamik bi po njegovih besedah ogrozil stabilnost in varnost ruske družbe.

B. V.