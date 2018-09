Prokremeljski Sergej Sobjanin prepričljivo ostaja župan Moskve

Volilna udeležba zelo nizka

10. september 2018 ob 09:52

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Moskva bo še naprej imela istega župana, saj je prokremeljski Sergej Sobjanin po začasnih izidih volilne komisije prejel skoraj 70 odstotkov glasov, kar je za okoli 20 odstotkov več kot pred petimi leti.

Sobjanin je že po objavi prvih volilnih projekcij v nedeljo zvečer obljubil, da bo prihodnjih pet let "delal še več kot do zdaj".

Po poročanju tujih medijev je razlogov za prepričljivo zmago Sobjanina več; 60-letni Sobjanin je že več let zvest sopotnik sedanjega ruskega predsednika Vladimirja Putina, hkrati pa politik iz Sibirije v Moskvi nima nobenega resnega protikandidata. Njegov tokratni glavni tekmec, komunist Vadim Kumin, je na volitvah dobil nekaj več kot 11 odstotkov glasov. Volilna udeležba je bila slabih 30 odstotkov.

Razlog za nizko volilno udeležbo v Moskvi naj bi bili protesti proti sporni pokojninski reformi, ki drastično zvišuje starostno mejo za upokojitev.

Velike gradnje in nižanje socialnih izdatkov

Sobjanin je na čelu Moskve od leta 2011. Njegov mandat so doslej zaznamovale velike gradnje in modernizacija 12-milijonske ruske prestolnice. Številni ga sicer kritizirajo, ker je sistematično znižal izdatke za socialo, predvsem na področju šolstva in zdravstva.

Poleg volitev v Moskvi so v nedeljo v številnih ruskih regijah potekale volitve guvernerjev in lokalnih parlamentov. Po začasnih izidih naj bi večinoma slavili Kremlju zvesti kandidati.

A. P. J.