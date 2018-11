Rim napoveduje upiranje Bruslju glede svojega proračuna

Rim vztraja pri predlogu proračuna

22. november 2018 ob 15:12

Rim,Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters

Italija je v četrtek sporočila, da se bo uprla pritiskom Bruslja, ki zahteva spremembe glede njenega proračuna, s čimer praktično izziva EU, naj jo kaznuje pred evropskimi volitvami, ki bodo maja prihodnje leto.

Italijanska vlada tako dan po tem, ko je Evropska komisija sprožila disciplinski postopek proti Italiji, napoveduje nadaljevanje sprejemanja proračuna, ki predvideva večji primanjkljaj. Spor med Brusljem in Rimom je vznemiril celotno evroobmočje.

"Ne bomo naredili koraka nazaj," je za javno televizijo RAI dejal namestnik premierja, notranji minister Matteo Salvini. "Tega denarja ne porabljamo na slepo. Načrt je, da Italija raste," je dejal vodja skrajno desne Lige.

Po poročanju Reutersa Salvini želi, da si Liga prizadeva za zmanjšanje moči EU-ja nad članicami Unije in da vodi, kot poroča Reuters, populistični napad na Evropski parlament na prihajajočih volitvah.

Tudi vodja druge koalicijske stranke, Gibanja petih zvezd, Luigi Di Maio je dejal, da se Rim ne bo vdal. "Izključujem možnost ukrepov za manjšo porabo pred evropskimi volitvami," je dejal Di Maio.

Rim: Proračun bo spodbudil gospodarsko rast

Vlada vztraja, da bo večji proračun spodbudil gospodarsko rast in s tem davčne prihodke, kar naj bi zmanjšalo italijanski 2.300 milijard evrov velik javni dolg, kar predstavlja okoli 130 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP).

Evropska komisija se s tem ne strinja in poudarja, da mora Italija narediti več za zmanjšanje dolžniškega bremena, ki je proporcionalno gledano drugo najvišje v evroobmočju po Grčiji.

Če spor med Rimom in Brusljem ne bo razrešen, lahko komisija dodeli kazen v vrednosti 0,2 odstotka italijanskega BDP-ja in zamrzne več milijard evrov evropskih sredstev.

Pozivi k umiritvi retorike

Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi spopada med Rimom in Brusljem, katerega fiskalna pravila, katerih namen je zaščititi evroobmočje pred dolžniško krizo, Italija po mnenju komisije krši.



Di Maio je sicer dejal, da vidi prostor za dialog s komisijo, prepričanje, da sporazum lahko dosežejo, pa je izrazil tudi evropski komisar za ekonomske zadeve Pierre Moscovici.



Italijanski premier Giuseppe Conte, ki se bo srečal s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem v soboto, je dejal, da Rim "ni pripravljen za korak nazaj" glede vprašanja italijanskih fiskalnih interesov, obenem pa je obe strani pozval k umiritvi retorike, češ da bi to povečalo zaupanje vlagateljev.

B. V.