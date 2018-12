Rusija prvič po incidentu z Ukrajino omogočila plovbo skozi Kerško ožino

Ukrajinska pristanišča med zaporo odpustila 300 delavcev

4. december 2018 ob 15:07,

zadnji poseg: 4. december 2018 ob 16:07

Kijev - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Rusija je nekaterim ladjam omogočila dostop skozi Kerško ožino pri Krimu do ukrajinskih pristanišč v Azovskem morju prvič, odkar je pred devetimi dnevi tam zajela ukrajinske ladje in zaprla prehod.

"Ladje prihajajo in prečkajo Kerško ožino do ukrajinskih pristanišč," je potrdil ukrajinski infrastrukturni minister Volodimir Omeljan, a dodal, da več ladij sicer še vedno čaka na vstop oz. izstop.

Ukrajinski pristanišči Berdjansk in Mariupol sta tako po navedbah ministra "delno sproščeni". Ti dve pristanišči sta ključni za izvoz iz Ukrajine.

Ukrajinsko ministrstvo za kmetijstvo je sporočilo, da transport ukrajinskega žita znova poteka nemoteno. "Pot za plovila s kmetijskimi izdelki je bila odblokirana. Natovarjanje ladij z žiti v pristaniščih Mariupol in Berdjansk je znova vzpostavljeno in poteka normalno," je v izjavi sporočilo ministrstvo.

Zaradi devetdnevne zapore Kerške ožine, edine povezave med Črnim in Azovskim morjem, so odpustili okoli 300 ukrajinskih pristaniških delavcev, poroča dopisnik Al Džazire Andrew Simmons.

Simmons poudarja, da s tem krize med Rusijo in Ukrajino še ni nujno konec, saj pogodba iz leta 2003, ki plovilom obeh držav v Azovskem morju zagotavlja pravico do svobodne plovbe, Rusiji omogoča tudi obsežne preglede ukrajinskih ladij in obratno.

Ruske elektrarne se še ne bodo zagnale

Rusko energetsko podjetje Tehnopromeksport je medtem sporočilo, da bodo dve elektrarni na Krimu, ki so jih nameravali zagnati letos, odprli marca prihodnje leto. Kot razlog so navedli težave z dobavo opreme. Nemško podjetje Siemens medtem trdi, da je Rusija na Krim v tajnosti prepeljali več Siemensovih turbin.

Evropska unija po ruski priključitvi Krima leta 2014 v sklopu sankcij prepoveduje dobavljanje evropske energetske tehnologije na Krim.

Zaseg ladij in vojno stanje

Odnosi med Kijevom in Moskvo so se zaostrili, ko so 25. novembra pred Krimom ruski varnostni organi streljali na tri ukrajinske ladje in jih nato zasegli. Aretirali so tudi 24 mornarjev, med njimi tudi obveščevalcev, ki jih obtožuje nezakonitega prestopa meje. Ukrajina je nato razglasila vojno stanje v desetih pokrajinah ob meji z Rusijo ter ob Črnem in Azovskem morju.

J. R.