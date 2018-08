Ryanair dosegel dogovor z irskimi piloti

Posledice stavke so najbolj občutili potniki v Nemčiji

23. avgust 2018 ob 12:37

Dublin - MMC RTV SLO, STA

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je po maratonskih 22-urnih pogajanjih dosegel dogovor s sindikatom irskih pilotov Forsa. Vsebina dogovora ni znana, sporne točke v pogajanjih pa so bila določila glede dopusta, napredovanj in razporeda poletov.

O dogovoru se morajo zdaj izreči še piloti sami, v primeru pozitivnega razpleta bi to lahko pomenilo konec stavkovnih dejavnosti irskih pilotov. V zadnjem obdobju je del pilotov na Irskem stavkal pet dni, kar je privedlo do odpovedi več sto letov.

Ryanair, ki leti v 37 držav in je lani prepeljal 130 milijonov potnikov, je tik pred lanskim božičem prvič v 32-letni zgodovini formalno priznal sindikalna gibanja, da bi se izognil seriji stavk.

A od tedaj ima prevoznik težave, da bi z njimi prišel do dogovora o plačilu in delovnih razmerah, zato je v zadnjih tednih prišlo do niza stavk ne samo na Irskem, temveč tudi v drugih državah po Evropi, kar so sredi poletne turistične sezone občutili številni potnike.

K. Št.