Senator Rand Paul v Moskvi krpal ameriško-ruske odnose

Ruske poslance povabil na obisk v ZDA

6. avgust 2018 ob 21:21

Moskva - MMC RTV SLO, STA

V ruskem parlamentu je na obisku že druga delegacija ameriških kongresnikov v zadnjem mesecu dni. Tokrat jih vodi član odbora za mednarodne odnose senator Rand Paul iz Kentuckyja.

Paul se je med kolegi edini izpostavil s podporo obnašanju predsednika ZDA Donalda Trumpa na in po vrhu z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom v Helsinkih.

Paul je v Moskvi po navedbah ruskih medijev dejal, da se mu zdijo stiki med parlamentarci izjemno pomembni, glavni namen obiska pa je ustvarjanje dialoga in izboljšanje odnosov. Ob tem je ruske kolege povabil na obisk v ZDA.

Konec leta mogoč obisk ruskih poslancev v ZDA

Paula in kolege je sprejel predsednik odbora za mednarodne odnose v zgornjem domu ruskega parlamenta Konstantin Kosačev, ki je ob tej priložnosti znova zanikal, da bi se Rusija vpletala v ameriške volitve leta 2016, in pribil, da se ne bo vpletala niti v letošnje kongresne, ki bodo novembra. Kosačev je menil, da bi se lahko zgodil obisk ruskih poslancev v ZDA do konca letošnjega leta.

Ameriške obveščevalne agencije so ugotovile, da se je Rusija po naročilu iz Kremlja vpletala v volitve leta 2016 na strani Trumpa. To so sprejeli tudi v ameriškem senatu, še vedno pa poteka preiskava posebnega tožilca Roberta Muellerja, ki ugotavlja, ali je kdo izmed Trumpovih pri tem sodeloval z Rusi in ali skuša Trump ovirati preiskavo.

Kritike Trumpovega srečanja s Putinom

Trumpov julijski vrh v Helsinkih s Putinom je v ZDA naletel na plaz kritik med drugim zato, ker je Trump dejal, da ne vidi razloga, zakaj ne bi verjel Putinovemu zanikanju vpletanja v volitve, torej zakaj bi verjel ameriškim obveščevalcem. Kritike so bile ostre tudi zaradi tega, ker sta se Putin in Trump več kot dve uri pogovarjala zasebno za zaprtimi vrati, pri čemer nihče na ameriški strani, razen prevajalke, ni vedel, kaj je bilo na dnevnem redu.

Trump je ob vrnitvi domov skušal pojasniti, da je nameraval povedati, da ne vidi razloga, zakaj se Rusija ne bi vpletala, nato pa je sprožil novo bombo s povabilom Putinu, naj še letos obišče ZDA. Po novem valu kritik je Trumpov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton dejal, da obiska ne bo, dokler se ne konča "lov na čarovnice", kot Trump pravi Muellerjevi preiskavi.

Trump Paula povabil na partijo golfa

Rand Paul je bil edini v senatu, ki je javno podprl Trumpova dejanja in izjave na vrhu v Helsinkih in po vrhu, za kar mu je predsednik ZDA izrazil hvaležnost s povabilom na partijo golfa v New Jerseyju.

Paulova delegacija se je v Moskvi sešla tudi z namestnikom ruskega zunanjega ministra Sergejem Ribjakovom, julija pa je kongresno delegacijo ZDA sprejel tudi zunanji minister Sergej Lavrov.

A. V.