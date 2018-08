Švedska tujim vladam predstavlja priročnik feministične diplomacije

Akcijski načrt za pet od vojne razdejanih držav

24. avgust 2018 ob 19:32

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Švedska vlada je objavila priročnik za tuje vlade in organizacije, v katerih opisuje štiri leta izkušenj svoje feministične zunanje politike.

Feministično zunanjo politiko je Švedska vlada začela izvajati pred štirimi leti, ko je vzpostavila "prvo feministično vlado na svetu" in enakopravnost med spoloma postavila za prednostno politično vprašanje.

Feministična zunanja politika je odgovor na "diskriminacijo in sistematično podrejanje, ki še vedno zaznamuje vsakdanje življenje številnih žensk in deklet po vsem svetu". V sklopu politike je švedska med leti 1996 in 2010 delež svojih veleposlanic iz 10 zvišala na 40 odstotkov.

"Ena od izhodiščnih točk je, da je enakopravnost spolov cilj sam po sebi, hkrati pa je pomembna tudi za dosego drugih vladnih ciljev, kot so mir, varnost in trajnostni razvoj," pričajo švedske izkušnje pri promociji pravic žensk v svetu.

Priročnik med drugim vsebuje akcijski načrt za pet držav, razdejanih v vojni - Afganistan, Kolumbijo, DR Kongo, Liberijo in palestinska ozemlja - v katerih si Švedska s projekti in tehnično podporo že prizadeva za opolnomočenje tamkaj živečih žensk. Projekte večinoma izvajajo preko svojih veleposlaništev v tujini. Med leti 1996 in 2016 so tudi početverili število švedskih veleposlanic.

Od usposabljanje babic do razvoja aplikacij

Švedska vlada si prizadeva, da bi ženskam omogočila večji vpliv v mirovnih pogajanjih, denimo v Siriji, Afganistanu, Maliju in Somaliji. S projektom WikiGap so na Wikipedio v 30 jezikih objavili več tisoč prispevkov s poudarkom na ženskah.

V Afganistanu, Mjanmaru, Južnem Sudanu in Zambiji je švedska vlada financirala tečaje babištva, da lahko ženske rodijo s pomočjo strokovnih delavk. V Hondurasu so na posebnem dogodku razvili mobilno aplikacijo za prijavo nasilja na domu.

Nekateri projekti se nanašajo tudi na moške. V Kinšasi in DR Kongu mlade moške izobražujejo o pomenu pozitivne samopodobe oz. "pozitivni maskulinosti".

Zunanja ministrica v boju za enakopravnost

Politika pod vodstvom zunanje ministrice Margot Wallström vključuje promocijo ekonomske emancipacije, boja proti spolnemu nasilju in izboljšanje politične participacije žensk. Pri tem so naleteli na različne odzive, od posmehovanja do odkritega nasprotovanja, je na novinarski konferenci povedala ministrica. "Ves čas smo poslušali, da so to samo lepe besede, prav zato pa je priročnik pomemben," je poudarila.

Wallströmova priznava, da je naslov nekoliko provokativen, saj ima feminizem v številnih državah negativno konotacijo, vendar so s tem želeli le pokazati, da "morajo ženske in moški uživati enake pravice in dolžnosti ter enake priložnosti v družbi".

Zunanja ministrica glasno opozarja na kratenje pravic žensk po svetu. Zaradi odnosa do žensk je Savdsko Arabijo nekoč oklicala za diktaturo, zaradi česar je Riad leta 2015 tudi zamrznil diplomatske odnose s Stockholmom.

Priročnik v angleškem jeziku in še več švedskih praks si lahko preberete tukaj.

J. R.