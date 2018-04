Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Švedska kronska princesa Victoria je bila v času domnevnega spolnega nadlegovanja stara 28 let. Foto: Reuters Francoskega fotografa Jean-Clauda Arnaulta (desno) je spolnega nadlegovanja obtožilo 18 žensk. Arnault je sicer poročen s članico odbora Švedske akademije. Foto: Reuters 12. aprila je zaradi škandala spolnega nadlegovanja odstopila voditeljica Švedske Akademije Sara Danius. Foto: Reuters Sorodne novice Odmev kampanje #jaztudi pri Nobelovi nagradi: odstopili trije člani Švedske akademije Dodaj v

Ženske fotografa obtožujejo spolnega nadlegovanja - med žrtvami tudi švedska princesa

Letošnja podelitev Nobelove nagrade pod vprašajem

29. april 2018 ob 19:53,

zadnji poseg: 29. april 2018 ob 20:58

Stockholm - MMC RTV SLO

Francoski fotograf Jean-Claude Arnault naj bi po navedbah več očividcev na dogodku Švedske akademije, ki podeljuje Nobelove nagrade za literaturo, otipaval švedsko kronsko princeso Victorio.

Na dogodku leta 2006 je Arnault takrat 28-letno princeso prijel za zadnjico, so za švedske medije povedali trije očividci. Njegovo roko je morala odstraniti princesina pomočnica, je spolno nadlegovanje za časopis Expressen opisala profesorica literature Ebba Witt-Brattstöm, poroča BBC.

72-letni Arnault, ki ga je lanskega novembra v sklopu kampanje #MeToo (slovensko #jaztudi) spolnega nadlegovanja obtožilo 18 žensk, dogodek zanika in obtožbe označuje za "idiotske", poroča švedski The Local.

Francoski fotograf je sicer poročen s pesnico Katarino Frostenson, predstavnico 18-članskega odbora Švedske akademije, ki podeljuje Nobelove nagrade za literaturo.

Kraljeva družina se na obtožbe ni odzvala, izdala je le izjavo, v kateri je podprla gibanje #MeToo.

Švedsko sodišče prepovedalo približevanje?

Švedski The Local sicer poroča, da naj bi po dogodku švedsko kraljevo sodišče takratnemu voditelju akademije Horacu Engdahlu naročilo, naj sprejme ukrepe, po katerih se princesa nikoli ne bo znašla sama v družbi fotografa.

Sodišče je dejalo, da omenjenega dogodka ne more komentirati. Če so res naročili prepoved približevanja, bi to postavilo na laž trditve Engdahla in več članov akademije, da niso vedeli za Arnaultov sloves spolnega nadlegovalca.

Engdahl naj bi bil po poročanju The Locala tesen prijatelj Arnaulta. Med letoma 1989 in 2014 je bil poročan prav z Witt-Bratstömovo, ki je kot ena izmed očividk poročala o nadlegovanju princese Victorie.

Obtožbe sprožile odstope

Več primerov Arnaultovega spolnega nasilja naj bi se zgodilo v uradnih prostorih Švedske akademije, nekaj primerov pa v stanovanjih v Stockholmu in Parizu, ki so prav tako v lasti organizacije.

Organizacija po obtožbah o Arnaultovem nadlegovanju sicer ni izglasovala razrešitve Frostensonove, zaradi česar so na začetku aprila letos protestno izstopili trije člani Klas Ostergren, Kjell Espmark in Peter Englund.

Člani odbora sicer uradno ne morejo izstopiti, saj je funkcija dosmrtna, vendar lahko prenehajo sodelovati v dejavnostih. Švedski kralj Karel Gustav XVI. je pretekli teden sicer napovedal spremembo zakonodaje, s čimer bodo v akademijo lahko vstopili novi člani.

Podelitev Nobelove nagrade za literaturo pod vprašajem

12. aprila je zaradi škandalov odstopila tudi voditeljica švedske akademije Sara Danius. Njen odstop naj bi izpogojevala prav Frostensonova, ki naj bi privolila v odstop, le če gre z njo tudi direktorica, poroča The Local.

Pozneje so odstopili še trije drugi člani, nazadnje Sara Stridsberg pred dvema dnevoma, zaradi česar je po poročanju BBC-ja pod vprašajem celo letošnja oktobrska podelitev Nobelove nagrade, saj ima odbor le še 11 članov.

Če je ne bodo podelili letos, "jo bodo prihranili za naslednje leto", je sporočil član akademije Pet Wästberg. Odločitev gre pričakovati v četrtek. Če bodo podelitev Nobelove nagrade za literaturo odpovedali, se bo to zgodilo prvič po drugi svetovni vojni.

J. R.