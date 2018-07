Umrla predsednica Mater Srebrenice Hatidža Mehmedović

"Meni je bilo sojeno, ko so bili moji otroci ubiti"

23. julij 2018 ob 14:30

Sarajevo - MMC RTV SLO, STA

Po dolgotrajnem boju s hudo boleznijo je v 66. letu starosti v nedeljo zvečer umrla ena najvidnejših bork za pravice žrtev genocida v Srebrenici leta 1995 in predsednica združenja Matere Srebrenice Hatidža Mehmedović.

Kot sta sporočili njena družina in Islamska skupnost v Srebrenici je umrla v sarajevskem kliničnem centru.

Na novico so se odzvali številni podporniki in humanitarne organizacije."Ona je simbol srebrniške matere in naša ljubljena junakinja," je na Tvitterju zapisal nekdanji načelnik občine Srebrenica Ćamil Duraković.

"Hatidža je bila izjemna ženska," pa je v izjavi sporočila britanska humanitarna organizacija Remembering Srebrenica. Organizacija je še dodala, da se je dolga leta borila, da bi izvedela resnico o usodi svoje družine, a se kljub temu ni vdala sovraštvu in ni nikoli iskala maščevanja.

Boj za kaznovanje odgovornih

Hatidža Mehmedovićeva je v julija 1995, ko so pripadniki srbskih enot v Bosni in Herzegovini ubili 8.000 bošnjaških moških, izgubila svojega takrat 44 let starega moža in dva sinova, stara 18 in 25 let. Leta 2003 se je vrnila v Srebrenico in začela boj za dokazovanje resnice o storjenih zločinih in kaznovanju odgovornih.

"Meni je bilo sojeno, ko so bili moji otroci ubiti. Če bi se moja duša lahko odprla, bi z žalostjo prekrila cel svet," je dejala v intervjuju leta 2016.

V Srebrenici, ki je bila med vojno v BiH-u varovano območje Združenih narodov, so srbske sile julija 1995 ubile okoli 8.000 bošnjaških moških. Haaško Mednarodno sodišče za vojne zločine na ozemlju nekdanje Jugoslavije je dejanje označilo za genocid.

K. Št.