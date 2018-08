Vučić se zavzema za "razmejitev z Albanci"

Opozicija: Predsednik prestopil svoja pooblastila

9. avgust 2018 ob 18:18,

zadnji poseg: 9. avgust 2018 ob 18:31

Beograd,Šid - MMC RTV SLO, STA

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je dejal, da se tako osebno kot politično zavzema za razmejitev z Albanci na Kosovu in v Metohiji.

"Sem za – in to je moja politika – za razmejitev z Albanci. Ozemlje, za katero se ne ve, kako ga kdo obravnava in komu pripada – to je vedno vir potencialnih konfliktov," je Vučić dejal novinarjem v mestu Šid v bližini meje med Srbijo in Hrvaško, poroča srbska radiotelevizija B92.

Dodal je, da ne more razkriti, o čem se pogaja s Kosovom, saj bi tako razkril "srbske karte". "Dogovor med Beogradom in Prištino mora biti vseobsegajoč sveženj, kar ni tako poenostavljeno in enostavno, kot si nekateri predstavljajo," je še pojasnil.

Avstrijska tiskovna agencija APA navaja, da izraz "razmejitev" v Srbiji te dni večinoma razumejo kot evfemizem za delitev Kosova oziroma menjavo večinsko albanskih območij na jugu Srbije za večinsko srbski sever Kosova.

Opozicija opozarja na protiustavnost ideje

Srbska opozicijska stranka DSS je medtem opozorila, da Vučićeva ideja o razmejitvi namiguje na spreminjanje državnih meja, kar je v nasprotju z ustavo in zakonom. V ustavi je namreč zapisano, da vlada "določi in vodi politiko", medtem ko predsednik zastopa državo doma in v tujini in zato ni pooblaščen za določanje ali vodenje politike.

Srbska premierka Ana Brnabić je v torek dejala, da srbska vlada nima uradnega stališča do vprašanja Kosova in Metohije. Pojasnila je, da bo Srbija zavzela stališče, ko bo na mizi več konkretnih predlogov, a dodala, da se predsednik Vučić "po najboljših močeh, tako z leve kot z desne strani in iz vseh perspektiv trudi za kompromisno rešitev, da izgubimo čim manj in pridobimo čim več", še poroča B92.

Je na mizi menjava ozemelj?

V zadnjem času nekateri srbski in kosovski politiki vse pogosteje govorijo o rešitvi, po kateri bi si državi izmenjali omenjena območja. Na pogajanjih o normalizaciji odnosov med državama, ki pod okriljem Evropske unije potekajo od leta 2011, to sicer uradno ni bila nikoli tema pogovorov.

Thaci predlagal "popravke meje"

Na Kosovu delitvi države nasprotujejo tako vladne stranke kot opozicija, v Srbiji pa je največji kritik te ideje Srbska pravoslavna cerkev. Kosovski predsednik Hashim Thaci je v sredo dejal, da je predlagal "popravke meje" s Srbijo tako, da bi večinsko albanske občine na jugu Srbije – Preševo, Bujanovac in Medvedja – priključili Kosovu. To pa po njegovih besedah pomeni, da ne bo prišlo do delitve Kosova in niti avtonomije za Srbe na Kosovu.

