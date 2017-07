Evropska komisija poziva Poljsko, naj preneha sečnjo v evropskem pragozdu

Poljska pogosto na udaru kritik

14. julij 2017 ob 07:39

Bruselj, Varšava - MMC RTV SLO

Evropska komisija je pozvala Poljsko, naj nemudoma preneha sečnjo dreves v enem izmed zadnjih evropskih pragozdov, gozdu Bialowieza. Poljska vlada se je lani odločila za trikrat povečati sečnjo.

Proti takratni odločitvi vlade so protestirali Unesco, predstavniki EU-ja in okoljevarstveniki. Vlada v Varšavi pravi, da lahko sečnja dreves pomaga pri zamejitvi širjenja hrošča podlubnika, Evropska komisija pa opozarja, da so ogrožene nekatere vrste živali, poroča BBC.

Gozd na poljski meji z Belorusijo je na Unescovem seznamu naravne dediščine. V njem živijo recimo redek evropski bizon in številne vrste ptic. Evropska komisija je pozvala Evropsko sodišče, naj ukrepa glede poljske sečnje v gozdu.

Spremembe na področju sodstva

Poziv komisije prihaja dan po tem, ko so predstavniki EU-ja in aktivisti za človekove pravice ostro kritizirali poljsko vlado zaradi novega zakona o imenovanju sodnikov.

Po novem bo imel namesto samih sodnikov parlament moč izbrati 15 od 25 sodnikov v nacionalnem svetu za sodstvo, katerega vloga je zagotavljati neodvisnost sodstva.

Kritiki v tem vidijo politizacijo sodnega sistema in spodkopavanje ločitve oblasti. Poljsko je kritiziral tudi Svet Evrope. Pred tem je poljska vlada preoblikovala ustavno sodišče, kritiki pa opozarjajo, da je namen reforme sodišču otežiti onemogočanje politik vladajoče stranke Zakon in pravičnost.

B. V.