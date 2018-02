FBI je dobil prijavo, da ima 19-letnik orožje, a ni ukrepal

Strelec naj bi bil "nor na orožje"

16. februar 2018 ob 08:30,

zadnji poseg: 16. februar 2018 ob 23:31

Washington - MMC RTV SLO, STA

Šerif floridskega okrožja Broward Scott Israel je dejal, da je 19-letni Nikolas Cruz po aretaciji v sredo priznal krivdo za napad na srednjo šolo v Parklandu. FBI je medtem priznal, da so januarja prejeli prijavo, da ima Cruz orožje, načrtuje pokol na šoli in da se obnaša nenavadno, a niso ukrepali.

Šerif Israel je objavil nekaj podrobnosti dogodka. Dejal je, da so Cruza zaradi nasilja nad dekletom in groženj učiteljem lani izključili iz šole, v kateri je izvedel pokol.

Po streljanju, v katerem je ubil najmanj 17 ljudi, je odvrgel nahrbtnik, v katerem je imel še veliko streliva, odvrgel je tudi polavtomatsko puško, ki jo je zakonito kupil lani v trgovini, in neprebojni jopič. Nato se je pomešal med bežeče dijake in še nekaj časa ostal na svobodi. Zavil je v bližnjo trgovino Walmart, si kupil pijačo, nato šel na malico v McDonald's. Nato ga je opazila policija in ga uro po napadu aretirala.

Odvetnica: Cruz je zlomljen človek

Sodišče je Cruza po obtožnici za 17 umorov zadržalo v priporu do sojenja. Cruzova odvetnica po službeni dolžnosti Melisa McNeil je dejala, da se dobro zaveda svojih dejanj in da mu je zelo žal za to, kar je storil. Označila ga je za zlomljeno človeško bitje.

Cruzu sta sicer umrla oba starša. Sosedje in znanci so povedali, da se jim je vedno zdel sumljiv in čuden ter razmišljajo, ali bi lahko v preteklosti kaj storili, da ne bi prišlo do tragedije.

Guverner direktorja FBI-ja poziva k odstopu

FBI je danes potrdil, da so glede Cruza januarja prejeli prijavo, a niso ukrepali. Guverner Floride Rick Scott je zaradi tega direktorja FBI Christopherja Wraya danes že pozval k odstopu zaradi te napake. "Sedemnajst ljudi je mrtvih in priznati napako ne bo dovolj. Direktor FBI mora odstopiti," je bil jasen Scott. "Družine žrtev se bodo vse življenje spraševale, kako se je to lahko zgodilo. Opravičilo jim ne bo ponudilo tega odgovora," je še dejal.

Želel postati "poklicni strelec na šoli"

Že lani septembra je posojilodajalec za varščine in lovec na ubežnike iz Misisipija Benjamin Benninght obvestil Zvezni preiskovalni urad FBI, ko mu je Nikolas Cruz na spletni strani YouTube napisal, da bi rad postal "poklicni strelec na šoli". FBI je sporočil, da je skušal ugotoviti identiteto Cruza, a da jim to ni uspelo.

V javnost so prišle Cruzove objave po družbenih medijih, kjer so fotografije z raznim orožjem. CNN poroča, da je žalil temnopolte in muslimane. Napovedal je, da bo streljal na ljudi s polavtomatsko puško AR-15, s katero je tudi izvedel pokol, kot tarče pa je izpostavil policiste in antifašistične protestnike.

Cruz je menda pred izključitvijo po šoli prodajal tudi nože in prinašal v šolo naboje. BBC poroča, da so nekateri dijaki napadene šole dejali, da so se včasih šalili, da je Cruz "tisti, ki bo streljal na šoli". Eden izmed nekdanjih Cruzovih sošolcev je Cruza označil za "izobčenca" in "norega na orožje".

Pojavile so se informacije, da je Cruz pripadnik skrajno desničarske skupine Republika Florida, kar je njen vodja Jordan Jereb sprva potrdil in celo dodal, da se je Cruz z njimi uril in da ga je sam tudi oskrbel s pištolo. Pozneje je začel Jereb svoje izjave sicer spreminjati, tudi policija iz Tallahasseeja pa je sporočila, da nimajo dokazov, da je Cruz kakor koli povezan z omenjeno rasistično skupino.

Med ubitimi dijaki in učitelji

Objavljati so začeli tudi imena žrtev. Med njimi je 37-letni pomočnik trenerja ameriškega nogometa Aaron Feis, ki je s svojim telesom ščitil dijake in to plačal s svojim življenjem. Cruz je ubil tudi 35-letnega učitelja sociologije Scotta Beigla, ki je zaklepal vrata, da zavaruje dijake, vendar so ga pokosili streli. Ubit je bil tudi 49-letni športni direktor šole Chris Hixon, druge žrtve pa so bili mladoletni otroci. V času napada je bil na šolskem območju navzoč oborožen varnostnik, vendar je bil daleč stran.

Začelo se je žalovanje. V sredo zvečer je potekalo bedenje v parku, kjer so ljudje med drugim vzklikali gesla proti orožju. Nov napad je tako sprožil nov poskus razprave o omejevanju dostopa do orožja.

Nov poskus razprave o orožju

Predsednik Donald Trump se je s kratko izjavo oglasil dan po streljanju, v njej pa ni omenil orožja, le problematiko duševnega zdravja. Nekdanji predsednik Barack Obama je medtem sporočil, da ni res, da so nemočni. Spet je pozval k smiselni zakonodaji glede orožja, česar mu v osmih letih predsednikovanja sicer ni uspelo doseči.

Poleg sklicevanja na duševne bolezni je priljubljen odgovor zagovornikov orožja na pokole v ZDA tudi poziv k molitvi. "Bog ni pobijal v Parklandu. Sami smo si krivi za to, ne pa Bog. Poglejte v oči starše, ki so izgubili otroke, in jim povejte, da zdaj ni čas za pogovor o orožju. Za vas ni nikoli čas," pa je zagovornikom orožja odvrnil demokratski kongresnik s Floride Jared Moskowitz.

Na drugi strani pa je republikanski guverner Kentuckyja Matt Bevin zatrdil, da za pokole ni krivo orožje, ampak sodobna kultura z nasilnimi videoigrami, televizijskimi oddajami in glasbo.

B. V., K. T.