Florida: 19-letnik v pokolu na srednji šoli ubil 17 ljudi

Napad se je zgodil malo pred koncem pouka

15. februar 2018 ob 06:59

Miami - MMC RTV SLO, Reuters

V streljanju na srednji šoli v Parklandu na Floridi je po zadnjih podatkih umrlo 17 ljudi, več kot deset je ranjenih. 19-letnega napadalca, nekdanjega dijaka šole, ki so ga izključili iz šole, je policija že prijela.

V bolnišnice v bližini so odpeljali 17 ranjenih, pet med njimi jih je v kritičnem stanju.

Šolske oblasti so malo pred koncem pouka na srednji šoli Marjory Stoneman Douglas z okoli 3.300 dijaki, ki je približno uro vožnje od Miamija, prek Twitterja sporočile, da so dijaki in zaposleni slišali zvoke, podobne strelom. Po besedah okrožnega šerifa Scotta Israela je 19-letni Nikolas Cruz, zamaskiran s plinsko masko in oborožen, najprej ubil tri ljudi pred šolo, potem pa se napotil v šolske prostore, kjer je najprej sprožil alarm za požar, zaradi česar so dijaki preplavili šolske hodnike, misleč da gre za ponovno požarno vajo. V streljanju je ubil še 12 ljudi, še dve žrtvi sta za posledicami hudih poškodb umrli pozneje v bolnišnici. Med žrtvami so dijaki in odrasli.

Po streljanju je policija napadalca, ki se je skušal pomešati med bežeče dijake, prijela. Po Israelovih besedah se je Cruz, pri katerem so našli polavtomatsko puško tipa AR-15, in strelivo, vdal brez boja.

"Katastrofalno je. Resnično ni besed," je dejal Israel. Na pokol se je odzval tudi predsednik Donald Trump, ki je na tviterju zapisal, da moli za žrtve in dodal, da noben otrok ali učitelj v ameriški šoli ne bi smel imeti občutka nevarnosti. Sožalno sporočilo je Trumpu že poslal tudi ruski predsednik Vladimir Putin.

Njegovega navdušenja nad orožjem ni nihče jemal resno

Cruz je bil nekdanji dijak srednje šole. Kot so sporočile šolske oblasti, so ga izključili iz disciplinskih razlogov, in sicer naj bi po nekaterih navedbah grozil svojim sošolcem. Ena izmec njegovih nekdanjih sošolk se Cruza spominja "po njegovem občasno čudnem govorjenju o nožih in pištolah, česar pa nihče ni jemal resno." Podobno drug sošolec navaja, da je bil Cruz "neke vrste izobčenec", ki je bil znan po svojem kršenju pravil, med drugim je bil navdušen nad lažnim orožjem.

Gre za najhujši strelski napad na šolo ZDA po letu 2012, ko je v napadu na osnovno šolo Sandy Hook v Newtownu v Connecticutu umrlo 26 ljudi, med njimi 20 prvošolcev, hkrati pa je to najhujši strelski napad na srednjo šolo doslej. Število žrtev je večje od pokola na srednji šoli Columbine, v katerem sta najstnika leta 1999 ubila 13 ljudi, potem pa si sodila sama.

K. T.