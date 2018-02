Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Griffithova, mati igralke Dakote Johnson, ki je zaslovela s filmom Petdeset odtenkov sive, je bila na Dunaju odlično razpoložena. Foto: EPA VIDEO Na Dunaju tradicionalni p... Dodaj v

Foto: Dunajski ples zaznamovali Melanie Griffith in protestniki

Dogodek avstrijske politične, gospodarske in družbene elite

9. februar 2018 ob 08:31

Dunaj - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Na Dunaju je potekal znameniti operni ples avstrijske politične, gospodarske in družabne elite. Za vstopnico je bilo treba odšteti 290 evrov, za ložo pa kar med 10.000 in 25.000 evrov.

Gre za višek pustnega dogajanja na Dunaju, ki ga je po televizijskih zaslonih po nekaterih ocenah spremljalo okoli 1,5 milijona gledalcev. Gledalci so lahko med prenosom videli tudi incident, ko je na plesni parket vdrla aktivistka gibanja Femen z razkritimi prsmi, čez katere je imela napisano "Poroshenko get the fuk out" (Odj...i, Porošenko!). Ob kričanju različnih sloganov so jo iz dvorane pospremili avstrijski policisti, elegantni gostje pa so umikali poglede in večinoma strmeli v svoje drage večerne toalete.

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je bil namreč gost avstrijskega kolega Alexandra Van der Bellna na plesu, na katerem se je skupno zavrtelo 5.150 gostov, med njimi tudi 144 debitantskih plesnih parov iz Avstrije in tujine. Med njimi sta bila tudi miss in mister Avstrije, Celine Schrenk in Alberto Nodale. Prvič sta med plesnimi pari debitirala tudi par z Downovim sindromom, Felix Röper in njegova partnerka Swatina Wutha.

Samo v eni noči pa so prireditelji zaslužili 4,6 milijona evrov, od tega so za izdatke namenili okoli 3,5 milijona evrov.

Kurz: Avstrija je odprta v svet

Prvič je bil na plesu avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki sta ga spremljali prijateljica Susane Thier in borka za človekove pravice iz Somalije Waris Dirie. Njegov gost v loži je bil tudi irski premier Leo Varadkar s partnerjem Matthewom Barrettom. Med znanimi obrazi se je na parketu zavrtela tudi nemška manekenka Barbara Meier.

"Operni ples dokazuje, da je Avstrija odprta v svet. To je poseben kulturni dogodek," je izjavil Kurz.

Griffithovi odstranili raka

Največ pozornosti pa je vzbudila 60-letna ameriška hollywoodska igralka Melanie Griffith, ki je bila gostja razvpitega avstrijskega gradbenega magnata Richarda Lugnerja. Lugner je znan po tem, da vsako leto na ples povabi kakšno znano ime iz sveta zabavo - in zvezdnici za prihod in druženje seveda tudi zajetno plača. Griffithova je na novinarski konferenci dan pred plesom dejala, da so ji pred septembra odstranili kožnega raka, na kar jo še spominja brazgotina na nosu, a je bila kljub temu dobra razpoložena.

"Bila je odlična. Točna, prijazna. Super," je dejal Lugner.

Čast nastopiti na plesu sta dobila moldavska sopranistka Valentina Nafornita in slovaški tenorist Pavol Breslik.

Okoli 200 protestnikov

Ni pa šlo brez protestov. Te sta pod geslom Pojej bogate pripravila podmladek Komunistične stranke Avstrije in Združenje komunističnih študentov. Protesti so potekali v bližini dunajske Muzejske četrti, saj je policija prej prepovedala proteste v neposredni bližini Dunajske državne opere.

Po napovedih organizatorjev se je protestov, ki jih je spremljalo okoli 30 policistov, udeležilo kakih 200 ljudi, po navedbah policije pa 90. V ospredju protestov so bila gesla proti bogatim in kapitalizmu. Za varnost na opernem plesu je skrbelo okoli 350 policistov.

A. P. J., foto: EPA