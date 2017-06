Foto: Iranska revolucionarna garda za napad obtožuje Savdsko Arabijo

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 45 glasov Ocenite to novico! Poslopje parlamenta so takoj po napadu obkolili pripadniki varnostnih sil. Foto: Reuters VIDEO Iranska revolucionarna ga... VIDEO Teroristični napad v Teheranu Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Iranska revolucionarna garda za napad obtožuje Savdsko Arabijo

Odgovornost sicer prevzela t. i. Islamska država

7. junij 2017

zadnji poseg: 7. junij 2017 ob 20:34

Teheran

Oboroženi islamski skrajneži so v napadih na iranski parlament in mavzolej ajatole Homeinija ubili najmanj 12 ljudi, 43 je ranjenih.

Čeprav je odgovornost za napad prevzela samooklicana Islamska država, Islamska revolucionarna garda Irana za napad obtožuje Savdsko Arabijo.

Napad se je zgodil v razburkanem času, ko so Savdska Arabija in druge muslimanske dežele s sunitsko večino prerezale svoje vezi s Katarjem, ki ga obtožujejo podpiranja Irana in militantnih skupin.

"Teroristični napad se je zgodil le teden po srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in savdskih voditeljev, ki podpirajo teroriste. Da je IS potrdil odgovornost za napad, je le dokaz za vpletenost Savdske Arabije v brutalni napad," je v izjavi navedla iranska revolucionarna garda. "Maščevali se bomo teroristom in njihovim podpornikom, ki mučijo naše ljudi," je napovedal njen vodja Hosein Salami.

Zunanji minister Savdske Arabije Adel Al Džubeir je iz Berlina medtem sporočil, da ne ve, kdo je za napad odgovoren, in da ni dokazov za vpletenost savdskih ekstremistov.

Napad na parlament

Napadalci so v parlament skozi glavni vhod vstopili oblečeni v ženska oblačila, eden izmed njih se je razstrelil, je povedal iranski namestnik notranjega ministra Mohamad Hosein Zolfagari. Nekaj ur pozneje so iranski mediji poročali, da so vsi štirje napadalci mrtvi in da je incidenta konec.

"Med streljanjem sem bil v parlamentu. Vsi smo bili v šoku in prestrašeni. Videl sem dva moška streljati naokoli," je za Reuters povedal neimenovani novinar.

Napad na grobnico

Kmalu po napadu na parlament se je v bližini grobnice ustanovitelja Irana ajatole Homeinija, nekaj kilometrov južno od Teherana, razstrelila napadalka, medtem ko so še enega napadalca na prizorišču ustrelile varnostne sile, je dejal Zolfagari.

"Teroristi so imeli nase pripeto razstrelivo, kar naenkrat so začeli streljati naokoli," je povedal skrbnik mavzoleja Mohamadali Ansari.

Varnostno ministrstvo je sporočilo, da so prijeli še eno skupino teroristov, ki so načrtovali tretji napad.

Spori med Iranom in Savdsko Arabijo

Nesoglasja med Riadom in Teheranom so prisotna že več tednov. Na začetku maja je princ Mohamed bin Salman, savdski obrambni minister in sin kralja Salmana, napovedal, da bo državo obranil pred "iranskimi poskusi dominiranja muslimanskega sveta", in posvaril, naj boj za vpliv med sunitskim kraljestvom in revolucionarno šiitsko teokracijo poteka v Iranu, in ne v Savdski Arabiji.

Dan zatem je Iran Savdsko Arabijo obtožil povzročanja napetosti v regiji in prinčeve izjave označil kot dokaz za Riadovo podporo terorizmu.

IS še vedno vztraja pri odgovornosti

Medtem si odgovornost za napad še vedno lasti t. i. Islamska država, ki je sporočila, da je dvojni napad izvedlo pet njenih borcev. Ti naj bi uporabljali puške, granate in samomorilske jopiče.

Večinski šiitski populaciji v Iranu so še zagrozili z več napadi, rekoč, da "kalifat ne bo zamudil priložnosti, da prelije njihovo kri".

Napadi v iranski prestolnici Teheran in drugih večjih mestih so sicer redki. Če je za tokratni napad odgovoren IS, potem je to celo njihov prvi napad v Iranu. V večinsko šiitskem Iranu sicer obstajata dve sunitski militantni skupini, Džaiš Al Adl in Džundalah, vendar svoje krvave upore že desetletje izvajata predvsem na podeželju.

Predsednik Rohani poziva k globalni enotnosti

"Sporočilo Irana je kot vedno, da je terorizem globalni problem. Enotnost ter regionalno in mednarodno sodelovanje v boju proti ekstremizmu, nasilju in terorizmu pa je najpomembnejša potreba današnjega sveta," je povedal Rohani in dodal, da bodo napadi še okrepili odločnost Irana v boju proti ekstremizmu in nasilju.

Laridžani napad vidi kot manjši incident

Predsednik iranskega parlamenta Ali Laridžani je napad na parlament označil za manjši incident, ki pa kaže, da teroristi še naprej povzročajo težave. "Kot veste, se je nekaj strahopetnih teroristov vtihotapilo v eno od zgradb madžlisa, a smo se jim resno zoperstavili," je dejal po poročanju iranske tiskovne agencije Irna.

Obsodbe napada iz tujine

"Moskva odločno obsoja tovrstne teroristične napade," je poudaril tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov. Rusija, tesna zaveznica Irana, je ob tem tudi pozvala k usklajenemu boju proti terorizmu.

Napade sta obsodila tudi ameriško zunanje ministrstvo in generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres.

