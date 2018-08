Foto: Rekordne poplave v Indiji odnesle na stotine življenj

Vodna gladina počasi upada

20. avgust 2018 ob 11:37

Mumbaj - MMC RTV SLO, STA

Poplave v indijski zvezni državi Kerala so po podatkih tamkajšnjih oblasti zahtevale najmanj 357 življenj in povzročile za več kot tri milijarde dolarjev škode na infrastrukturi.

Večina ljudi je umrla zaradi utopitve ali v zemeljskih plazovih. Gre za najhujše poplave v Kerali v stotih letih, pod vodo pa so skoraj vsa od 14 okrožij v državi.

Padavine so se sicer v nedeljo umirile, tako da je reševalcem uspelo rešiti okoli 22.000 ljudi s poplavljenih območij, še vedno pa skušajo dostaviti pomoč več kot 100.000 ujetim ljudem.

"Trenutno so naša prizadevanja osredotočena na dostavo hrane in vode po zraku za tiste, ki so obtičali na domovih," je dejal kmetijski minister te zvezne države na jugu Indije Sunil Kumar. Dodal je, da morajo poskrbeti tudi za med 800.000 in milijon ljudi, ki so morali zapustiti domove in so nameščeni v 5.645 začasnih bivališčih.

Več deset tisoč ljudi je še vedno na strehah hiš in drugih zgradb, kamor so se zatekli pred poplavami. Starejše, otroke in bolnike s helikopterji prevažajo na varno.

Predsednik vlade Kerale Pinarayi Vijayan je v nedeljo obljubil, da bodo oblasti rešile vse še ujete prebivalce, "prav do zadnjega".

Poplavljena območja obiskal Modi

Poplavljena območja je v soboto obiskal indijski premier Narendra Modi, ki je napovedal takojšnjo pomoč v višini 75 milijonov dolarjev.

Poplave v zvezni državi, znani po lepih plažah in nasadih čajevca, so posledica obilnega monsunskega deževja, ki se je začelo 8. avgusta.

Narasle vode so poškodovale tudi več sto kilometrov cest in povzročile zamude v železniškem in letalskem prometu. Letališče v Kochiju, najbolj živahnem mestu v Kerali, bo ostalo zaprto do 26. avgusta.

Obdobje monsunov med junijem in septembrom Indiji običajno prinese močno deževje, ki je ključnega pomena za kmetijstvo, a včasih, kot tokrat, povzroča tudi veliko uničenje.

K. S.