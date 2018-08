Foto: Srečanje ločenih družin iz Severne in Južne Koreje po več kot 60 letih

V Južni Koreji za srečanje prijavljenih 57.000 ljudi

20. avgust 2018 ob 16:54

Pjongjang,Seul - MMC RTV SLO, Reuters

Več kot 90 družin iz Severne in Južne Koreje se je srečalo prvič (in tudi zadnjič) po več kot šestih desetletjih, ko je zamrznitev odnosov po vojni med državama ločila sorodnike s severa in juga.

Družine bodo v naslednjih treh dneh v severnokorejskem turističnem letovišču na gorovju Kumgang ob strogem nadzoru skupno preživele le 11 ur. Za večino bo to srečanje tudi zadnje, poroča BBC.

Ponedeljkova srečanja 330 ljudi iz Južne Koreje in 185 sorodnikov iz Severne Koreje so potekala v vzdušju izjemnega veselja in nejevere. Nekateri so le s težavo prepoznali svojce, ki jih niso videli več kot 60 let.

Južne Korejce so prek strogo zastražene meje prepeljali z avtobusi. Sorodnikom so na sever prinesli obleko, zdravila in kozmetiko, ki si jih v državi ne morejo privoščiti.

"Kadar koli sem videla lepa oblačila, sem si predstavljala, kako srčkano bi v njih bili videti moji sestri," je povedala 91-letna Moon Hyun-sook, ki je prinesla oblačila svojima 26 in 12 let mlajšima sestrama.

Najstarejši udeleženec srečanja je star 101 leto, srečal se je s svojo snaho in vnukom. Za 81-letnega Lee Jong-shika je ponedeljkovo srečanje drugo v življenju. Po neuspelem poskusu leta 2009 je zdaj končno srečal svojega brata, Ri Chong Songa.

Srečanja ločenih družin, ki sta jih državi začeli leta 1985, so po mnenju dozdajšnjih udeležencev lahko izjemno travmatična izkušnja, saj številni med njimi ne bodo po tem srečanju nikoli več uzrli svojcev. Večina je namreč starejših od 80 let, prednost za srečanja pa imajo tisti, ki se jih udeležujejo prvič.

Južna Koreja udeležence izbrala z žrebom

V Južni Koreji se je za člane ločenih družin opredelilo kar 132.600 posameznikov. Konec julija je bilo za srečanja registriranih 57.000 še zdaj živečih, izmed katerih je skoraj polovica starejših od 80 let. Tokratne izbrance so oblasti določile z žrebom.

Gre za prva srečanja ločenih korejskih sorodnikov v zadnjih treh letih, za katera sta se na aprilskem vrhu dogovorila voditelja Kim Džong Un in Mun Dže In. "Za obe vladi je sramotno, da so številne družine umrle, ne da bi sploh vedele, ali so njihovi izgubljeni družinski člani še živi," je na takratnem srečanju poudaril Dže In, sicer tudi sam član ločene družine iz severnokorejskega mesta Hungnam.

Zaobljubil se je, da bo "razširjanje in pospeševanje združitev" njegova prednostna naloga. Srečanja bi po njegovem mnenju morala potekati redno in vključevati tudi izmenjavo obiskov in pisem.

Državi tehnično še vedno v vojni

Od leta 2000 so organizirali 20 srečanj ločenih družin. Južna Koreja je v preteklosti že večkrat pozvala k rednim srečanjem ločenih sorodnikov, tudi prek videokonferenc, vendar so zaradi krhkih odnosov – v zadnjih letih predvsem zaradi jedrskega oboroževanja Severne Koreje – vsi poskusi rednih srečanj padli v vodo. Ločene družine so žrtev zamrznitve odnosov med državama po letu 1953, ko se je triletna vojna prekinila s premirjem in ne z mirovno pogodbo, tako da sta državi tehnično gledano še vedno v vojni.

Nadaljevanje v četrtek

Srečanja družin se bodo nadaljevala v četrtek, ko se bo na tridnevnem srečanju sestalo novih 88 skupin sorodnikov – 469 ljudi iz Južne in 128 ljudi iz Severne Koreje – je sporočilo južnokorejsko ministrstvo za združevanje obeh Korej.

J. R.