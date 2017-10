Francoski javni sektor s stavko in shodi nad Macronove reforme

Delavci želijo preprečiti odpuščanja

10. oktober 2017 ob 16:54

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Francoski delavci v javnem sektorju stavkajo proti načrtu reforme trga dela predsednika Emmanuela Macrona. Zaradi stavke je bilo odpovedanih več letov, tudi šolske dejavnosti so okrnjene.

Shodi potekajo po večjih mestih, kot so Toulouse, Strasbourg, Nantes in Pariz. Prvič v zadnjem desetletju pri organizaciji shoda sodelujejo vsi sindikati, ki predstavljajo več kot pet milijonov zaposlenih v javnem sektorju.

Stavka vključuje šole, bolnišnice, letališča in vladna ministrstva. Delavci želijo preprečiti odpuščanje 120.000 javnih delavcev, zamrznitev plač in zmanjšanje denarnega nadomestila za bolniški dopust.

V državi so odpovedali 30 odstotkov vseh letov, medtem ko železniški promet poteka nemoteno. Ministrstvo za izobraževanje je sporočilo, da se stavke udeležuje manj kot petina učiteljev.

Prejšnji mesec protesti pod vodstvom sindikatov v zasebnem sektorju niso dosegli ne obljub ne sprememb v Macronovih reformah, vendar je francosko delavsko gibanje tradicionalno močnejše v javnem sektorju, poroča Reuters.

"Po več mesecih napadov na javni sektor in delavce želimo biti slišani," razlaga voditeljica zveze javnih delavcev CFDT Mylene Jacquot in dodaja, da si želijo predvsem "prisiliti vlado, da bo upoštevala obljubo glede državne kupne moči".

Sindikati neenotni pri stališčih do reforme

Sindikati v državi so sicer razdeljeni glede Macronovih reform. Samo sindikat CGT je pozval k protestom za popolno ukinitev Macronovih reform. Drugi se zavzemajo za spremembe v sprejetih reformnih odlokih. Lyonski sindikat Force Ouvriere ne podpira poziva k protestom za popolno ukinitev, saj so za pogajanja z vlado sindikate porabili več tednov. "Pred nami so druge prednostne naloge: zavarovanje nezaposlenih, pokojninska reforma in javne službe," meni vodja sindikata Jean-Claude Maily.

