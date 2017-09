Foto: Na ulicah francoskih mest (spet) protestniki

Predsednik Macron se je "umaknil" na Karibe

12. september 2017 ob 19:45

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

V mestih po vsej Franciji so v torek potekali protesti proti napovedani reformi delovnopravne zakonodaje, ki jo načrtuje administracija francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

Macron se je pred protesti "umaknil", saj je obiskal francoska prekomorska ozemlja v Karibskem morju, ki jih je prizadel orkan Irma. Macron želi izpeljati reformo, eno glavnih predvolilnih obljub, da bi zmanjšal brezposelnost in povečal gospodarsko rast. Na drugi strani pa sindikati trdijo, da bi z reformo delodajalci dobili preveč moči. Načrtovana reforma daje delodajalcem več "fleksibilnosti" pri zaposlovanju in odpuščanju delavcev.

Udeležba manjša kot v preteklih mesecih

Protesti so bili mesece stalnica že v času predsedovanja Francoisa Hollanda, tokrat pa so izbruhnili prvič, odkar je predsednik postal Macron. Protesti so se začeli na jugu v Marseillu, Perpignanu in Nici, nato pa so se širili proti severu. V Lyonu in Parizu so izbruhnili spopadi med protestniki in policisti, ki so za obvladovanje množice uporabili tudi vodne topove in solzivec. Policija ocenjuje, da se je demonstracij v Parizu udeležilo 24.000 ljudi, kar je bistveno manj kot v preteklosti. Dva izmed največjih sindikatov (CFDT in FO) sta se od protestov distancirala.

Macron ne bo popustil pred lenuhi in ciniki

Macron je odločen, da reformo kljub nasprotovanjem izpelje. "Ne bom popuščal lenuhom, cinikom in trdorokcem," je prejšnji teden med obiskom v Grčiji dejal Macron in razjezil svoje nasprotnike. Nekateri protestniki so tako v torek nosili transparente z napisi, kot so "Preleni, da bi si izmislili slogan". Komentatorji so ocenili, da veliko protestnikov ni bilo povezanih z zasebnim sektorjem, ki se ga reforme v največji meri dotikajo.

A. V.