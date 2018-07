Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nekdanji vodja Macronove varnosti ob predsedniku na dan republike 14. julija. Foto: Reuters Macronova administracija je skušala sprva dogodek pomesti pod preprogo, po objavi videoposnetka pa se je nadnjo vsul plaz kritik. Foto: Reuters Macron se je v povezavi z dogajanjem zavil v molk. Foto: Reuters Sorodne novice Macron na udaru zaradi ščitenja nasilnega člana osebja Dodaj v

Francoski sodnik odprl preiskavo proti nasilnemu Macronovemu varnostniku

Benalla zaradi postopka odpovedal svojo poroko

22. julij 2018 ob 22:04

Pariz - MMC RTV SLO

Preiskovalni sodnik je uradno odprl preiskavo proti Alexandru Benalli, donedavnemu tesnemu sodelavcu francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

Benalla se je na protestih maja letos preoblekel v policista in izvajal nasilje nad protestniki, kar je razkril videoposnetek enega izmed udeležencev. Njega in še štiri vpletene bo sodnik zaslišal in se nato odločil o morebitni vložitvi obtožnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi incidenta, med katerim je nosil policijsko čelado z vizirjem, čeprav ni bil nikoli pripadnik policije, se je Benalla znašel v priporu skupaj s sodelavcem Vincentom Crasejem, zaposlenim pri Macronovi stranki Naprej republika, ki je bil v času incidenta skupaj z njim.

Tudi Craseja in še tri priprte policiste, osumljene, da so Benalli protizakonito priskrbeli videoposnetek dogajanja, da bi si opral ime, naj bi preiskovalni sodnik zaslišal še danes.

Benalla na posnetku, ki ga je na prvomajskih demonstracijah s telefonom posnel študentski aktivist, obvlada in udari protestnika, v drugem posnetku pa mlado žensko drži za vrat, jo odvleče od policistov ter grobo potisne na tla. Oba so identificirali in naj bi ju zaslišali v prihodnjih dneh, dodaja AFP.

Varnostnik odpovedal poroko

Benallo so v petek priprli zaradi nasilja s položaja javnega uslužbenca, zlorabe pooblastil, nezakonite uporabe policijskih oznak in sodelovanja pri nedovoljeni uporabi nadzornega posnetka – saj naj bi nezakonito pridobil varnostne posnetke policije. Nekdanji vodja predsednikove varnosti je moral zaradi pripora in zaslišanja odpovedati celo svojo poroko, napovedano za prihajajoči konec tedna, poroča Guardian.

Sprva le suspenz, šele zdaj razrešitev

Nasilnega varnostnika so odpustili s položaja pomočnika vodje kabineta predsednika Emmanuela Macrona, kjer je bil zadolžen za predsednikovo varnost, šele po javni objavi posnetka njegovega napada na protestnike in poročanju uglednega časopisa Le Monde. Nekaj dni po incidentu so ga sicer le za dva tedna suspendirali brez plačila, nato pa naj bi prevzel položaj v administraciji, so sporočili iz Elizejske palače, niso pa incidenta prijavili tožilstvu.

Olja na ogenj je nato prililo razkritje, da so mu kljub vsemu dovolili vselitev v prestižno stanovanje za vladne uslužbence ob Seni in mu zagotovili službeni avtomobil z voznikom. Francoska televizija BFM je tudi poročala, da je Benalla kljub omenjenim sankcijam spet opravljal svoje delo in skrbel za varnost ob sprejemu francoskih nogometašev, zmagovalcev svetovnega nogometnega prvenstva.

Opozicija afero izkorišča za blokado razprave o ustavi

Afera dobiva vse neprijetnejše razsežnosti za Macrona, ki se do zdaj nanjo še ni odzval. Opozicijski poslanci zahtevajo, da pojasni svoje stališče, zaradi zadeve pa bodo poslanci v ponedeljek dopoldne zaslišali notranjega ministra Gerarda Collomba, ki naj ne bi ukrepal, čeprav je bil o incidentu obveščen. Collomb je predtem sicer ostro obsodil ravnanje policistov, ki naj bi Benalli posredovali posnetek.

Opozicijski poslanci so ob tem tudi blokirali razpravo o predlogu zakona o reformi ustave v narodni skupščini. Vlada se je zato danes odločila, da bo predlog umaknila iz razprave in počakala na "ugodnejši čas", dodaja AFP.

J. R.