Macron na udaru zaradi ščitenja nasilnega člana osebja

Priprli pomočnika vodje predsednikovega kabineta

20. julij 2018 ob 17:01

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je znašel na največji preizkušnji do zdaj – pomočnik vodje njegovega kabineta je pristal v priporu, ker se je med majskimi protesti preoblekel v policista in izvajal nasilje nad protestniki.

Za Alexandra Benallo, ki so ga posneli med nasiljem nad protestniki med prvomajskimi protesti, je pripor odredil državni tožilec, iz predsedniške palače pa so potrdili, da ga bodo odpustili.

Škandal, ki ga je v sredo razkril časopis Le Monde, je močno osramotil francoski politični vrh in privedel do najhujše krize v enoletnem predsednikovanju Macrona, ki ga opozicija obtožuje, da je njegov urad namerno prikril incident.

Za Benallo je tožilstvo po zaslišanju odredilo pripor zaradi nasilja javnega uslužbenca, zlorabe pooblastil, nezakonite uporabe policijskih oznak in sodelovanja pri nedovoljeni uporabi nadzornega posnetka.

Iz Elizejske palače so sporočili, da so ga že nekaj dni po incidentu za dva tedna suspendirali brez plačila in da je od takrat namesto za varnost predsednika skrbel za administrativne zadeve, niso pa incidenta prijavili tožilstvu. Francoska televizija BFM je sicer poročala, da je Benalla kljub omenjenim sankcijam spet opravljal svoje delo in je ta teden skrbel za varnost ob sprejemu francoskih nogometašev, zmagovalcev svetovnega nogometnega prvenstva.

Danes pa so iz Elizejske palače sporočili, da so sprožili postopek za njegovo odpustitev zaradi "novih elementov", saj naj bi nezakonito pridobil nadzorni posnetek policije, da bi dokazal svojo nedolžnost. Suspendirali so tudi tri policiste, med njimi dva visoka častnika, zaradi suma, da so mu dali posnetek, kar je notranji minister Gerard Collomb ostro obsodil.

Zaradi podobnih obtožb kot Benallo so pridržali tudi Vincenta Craseja, pomočnika za varnost Macronove stranke Naprej republika in rezervnega žandarja, ki je bil skupaj z njim v času incidenta. V okviru preiskave so v četrtek zaslišali tudi vodjo Macronovega kabineta Patricka Strzodo.

Udaril protestnika

Benallo so na posnetku, ki ga je na prvomajskih demonstracijah s pametnim telefonom posnel študentski aktivist, prepoznali pri Le Mondu in ga objavili. Na posnetku je videti, kako je obvladal in udaril protestnika, nosil pa je policijsko čelado s ščitnikom.

V drugem posnetku, ki so ga objavili v četrtek, pa je bilo videti, kako je Benalla, ki ni bil nikoli policist, le telesni stražar, mlado žensko držal za vrat in odvlekel od policistov ter grobo potisnil na tla. Benalla ima v prestižni pariški četrti službeno stanovanje in avtomobil z voznikom.

Rekordno nizka priljubljenost

Medtem je anketa BVA pokazala rekordno nizko priljubljenost Macrona – predsednik uživa podporo samo 39 odstotkov vprašanih. Kritiki so še posebej glasni, saj je 40-letni Macron na volitvah zmagal tudi z obljubami, da bo na ta najvišji položaj v državi znova uvedel transparentnost in integriteto.

Več francoskih časopisov je danes napadlo predsednika, ker se v četrtek med obiskom na jugozahodu Francije kljub ponavljajočim se novinarskim vprašanjem ni hotel odzvati na škandal. Celo predsedniku naklonjeni Le Figaro je poudaril, da incident brez Le Monda ne bi nikoli prišel v javnost v skladu s starim dobrim načelom "ni bilo videno, niso ga prijeli".

Poziv opozicije

V parlamentu so oblikovali preiskovalno komisijo, opozicijske stranke pa zahtevajo, da premier in drugi vladni predstavniki pridejo pred poslance, saj je "omadeževano jedro države".

Notranji minister Gerard Collomb je sicer že v četrtek v parlamentu potrdil, da Benalla ni imel pravice posredovati na zborovanju levičarskih študentov v središču Pariza.

Benalla je bil med kampanjo pred lanskimi volitvami vodja Macronovih varnostnikov in je bil običajno le nekaj korakov za tedaj še predsedniškim kandidatom, lani pa je začel delati v Macronovem kabinetu.

K. S.