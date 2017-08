Gabriel v ZDA posvaril pred novo ledeno dobo v odnosih z Rusijo

Evropa si želi ohranitve jedrskega sporazuma z Iranom

29. avgust 2017 ob 21:19

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Nemški zunanji minister Sigmar Gabriel je ob obisku ZDA kritiziral ameriške sankcije proti Rusiji in Washington posvaril pred "novo ledeno dobo" v odnosih z Moskvo.

Nove ameriške sankcije v Evropi vzbujajo zaskrbljenost pred nepričakovanimi stranskimi učinki, je Gabriel dejal po pogovorih z ameriškim kolegom Rexom Tillersonom.

"Naših gospodarskih odnosov z Rusijo nočemo popolnoma uničiti," je v Washingtonu še poudaril Gabriel.

Ameriški predsednik Donald Trump je zakon, s katerim so začele veljati nove sankcije proti Rusiji, Iranu in Severni Koreji, podpisal 2. avgusta. Tarča novih sankcij je predvsem ruski energetski sektor. Washington lahko uvede sankcije proti podjetjem, ki sodelujejo pri razvoju ruskih plinovodov, in omeji nekatere ruske izvoznike orožja.

Tudi na nove ameriške sankcije proti Iranu Evropa po Gabrielovih besedah gleda skeptično, saj se boji, da bi lahko ogrozile težko izpogajani jedrski sporazum s Teheranom. "Kot Evropejci in kot Nemci smo zelo zainteresirani za ohranitev tega sporazuma," je poudaril minister in dodal, da mora Iran uresničiti vsako podrobnost, zapisano v sporazumu.

Novo imenovani ameriški posebni predstavnik za Ukrajino Kurt Volker je za Deutsche Welle dejal, da Washington ne bo sklepal nobenih pogodb ali sankcij glede Rusije za hrbtom Evropejcev.

Ministra tudi o Severni Koreji

Tema pogovorov obeh zunanjih ministrov je bil tudi zadnji severnokorejski raketni preizkus. Gabriel je dejal, da ga je osupnilo, na kako grob način Severna Koreja krši resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov in s tem "neprizanesljivo postavlja na kocko varnost in mir ljudi v svoji neposredni soseščini".

Gabriel se bo srečal še z nekdanjim ameriškim državnim sekretarjem Henryjem Kissingerjem v ameriški zvezni državi New York.

J. R.