Medvedjev: ZDA so Rusiji napovedale trgovinsko vojno

Kongres je Trumpa stisnil v kot

3. avgust 2017 ob 07:37

Washington/Moskva - MMC RTV SLO

Ruski premier Dmitrij Medvedjev se je ostro odzval na nove sankcije ZDA proti Moskvi. Opozoril je, da je Washington Rusiji napovedal trgovinsko vojno in da je kongres osramotil nesposobno administracijo Donalda Trumpa.

Ameriški predsednik Trump je v sredo zaradi domnevnega vmešavanja Rusije v ameriške predsedniške volitve in njenih dejanj v Ukrajini podpisal nove sankcije proti Moskvi, ki so usmerjene predvsem proti ruskemu energetskemu sektorju. Trump je to storil s težkim srcem, a mu ni preostalo drugega, saj je sankcije nedavno z veliko večino sprejel kongres. Med drugim je predsedniku po novem prepovedano rahljanje sankcij proti Rusiji brez dovoljenja kongresa, s čimer je omejeno tudi njegovo odločanje o zunanji politiki.

"Trump je nesposoben, zato ga je treba odstraniti"

Iz Kremlja prihajajo ostri odzivi. Premier Medvedjev je na Facebooku zapisal, da so nove sankcije enakovredne "napovedi popolne trgovinske vojne" proti Moskvi, ni pa varčeval niti s kritikami na račun Trumpa. Tako je zapisal, da ga je kongres pretental in osramotil ter da se je znova pokazala njegova popolna nesposobnost, zato ga je treba odstraniti. Dodal je še, da je ukrep ZDA "pokopal upe za izboljšanje odnosov z novo ameriško administracijo". "Režim sankcij je bil sprejet in bo veljal več desetletij, če se ne bo zgodil kakšen čudež," je zapisal.

Na preži tudi EU

Ker nove sankcije omogočajo ameriški administraciji "kaznovanje" podjetij, ki sodelujejo pri razvoju ruskih izvoznih plinovodov, kot je tudi plinovod Severni tok 2, po katerem ruski plin po dnu Baltskega morja teče v Evropo oziroma Nemčijo, so se odzvale tudi nekatere evropske države. Evropska unija je tako že napovedala protiukrepe, če bodo ameriške sankcije ogrozile evropsko energetsko varnost, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker pa je posvaril pred "nenamernimi enostranskimi učinki, ki vplivajo na energetsko varnost Evropske unije".

Nove sankcije tudi proti Iranu in Severni Koreji

Trump je zakon z imenom "Boj proti sovražnikom ZDA s sankcij" podpisal za zaprtimi vrati. Zakon je označil kot "zelo pomanjkljiv", kongres pa obtožil, da je prekoračil svoje ustavne pristojnosti. Zakon je uvedel dodatne ukrepe tudi proti Iranu in Severni Koreji, ki se na potezo ZDA še ni odzvala. Iz Teherana pa so dejali, da nove sankcije kršijo jedrski dogovor, zato se bo država odzvala "na primeren in sorazmeren način".

Trump sicer ves čas zanika, da je njegova ekipa v predvolilni kampanji sodelovala z Rusi, ki naj bi mu pomagali do zmage, a domnevne nepravilnosti preiskujeta kongres in posebni preiskovalec. Tudi Moskva vmešavanje v notranje zadeve ZDA zanika.

A. P. J.