Gambijski samodržec Jammeh le napovedal sestop z oblasti

Jammeh pozval k enotnosti

21. januar 2017 ob 10:25

Banjul - MMC RTV SLO/Reuters

Po izgubi decembrskih predsedniških volitev proti tekmecu Adami Barrowu in po zavračanju ultimatov za predajo oblasti je dozdajšnji gambijski predsednik Yahya Jammeh le sporočil, da se bo umaknil s položaja.

Po grožnji Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (Ecowas), da ga bodo s položaja odstranili s silo, in po izjavi vodje gambijske vojske Ousmana Badjieja, da vojska ne bo posredovala v korist Jammeha, se je ta po 22 letih trdne vladavine, ki si jo je pridobil z državnim udarom leta 1994, odločil za odhod, poroča Reuters.

"Z dobrim namenom sem se danes odločil predati žezlo vodenja tega velikega naroda. Vse tiste, ki so me podpirali ali ki so mi nasprotovali, v tem času pozivam, naj interese naše države, Gambije, postavijo nad vse delne interese in si prizadevajo delovati skupaj kot narod," je sporočil prek državne televizije.

Na vprašanje, ali bo šel v izgnanstvo in poiskal azil v kateri izmed drugih držav, Ecowas mu je namreč ponudil azil v državi po lastni izbiri, v nagovoru ni odgovoril.

Jammeh je proti Barrowu izgubil decembra lani, kar je na ulicah glavnega mesta Banjula povzročilo množična rajanja. In čeprav je sprva priznal poraz, si je nato premislil in napovedal izpodbijanje izida na sodišču. V ponedeljek je nato v oklepanju oblasti razglasil izredno stanje, razpustil je svoj kabinet, parlament pa mu je za tri mesece podaljšal mandat. Okoli 45.000 ljudi je prebegnilo v sosednji Senegal, ki jih je Barrow, tudi sam se bo vrnil nazaj, že pozval k vrnitvi.

A. Č.