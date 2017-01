Senegalska vojska na gambijski meji - evakuacije turistov

Yahya Jammeh na oblasti od leta 1994

Senegalska vojska se pomika proti gambijski meji, da bi tako prisilila gambijskega predsednika Yahyo Jammeha k sestopu s položaja.

Senegal je dal Jammehu rok do polnoči, da odstopi, senegalski ultimat in morebitno posredovanje pa podpira tudi Nigerija, ki je v Senegal poslala svojo enoto zračnih sil. "Pripravljeni smo in čakamo na polnočni rok," je povedal predstavnik senegalske vojske polkovnik Abdou Ndiaye. "Če se politična rešitev ne najde, bomo posredovali."

Sreda bi morala biti zadnji dan Jammeha na položaju, a mu je gambijski parlament odobril še tri mesece na predsedniškem stolčku, s čimer so dejansko onemogočili Adami Barrowu, da bi v četrtek zaprisegel kot Jammehov naslednik.

51-letni Jammeh je na oblasti že 22 let, na volitvah 1. decembra pa ga je presenetljivo premagal opozicijski kandidat Barrow, česar pa Jammeh ni hotel sprejeti, država pa je zdrsela v krizo.

Iščejo podporo ZN-a za posredovanje

Zahodnoafriške države skušajo dobiti podporo Združenih narodov za vojaško posredovanje in odstavitev Jammeha, ki vlada Gambiji vse odkar se je na oblast povzpel leta 1994 z državnim udarom, od takrat pa državi ob Atlantskem oceanu vlada s trdo roko, s čimer se je uvrstil ob bok najbolj brutalnim afriškim diktatorjem.

Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) je na čelo vojaškega posredovanja pooblastila Senegal, ki skoraj v celoti obdaja Gambijo, a le kot zadnji izhod in s podporo Varnostnega sveta Združenih narodov.

Medtem iz Gambije potekajo evakuacije na tisoče zahodnih turistov - država z 1,8 milijona prebivalcev je namreč zaradi svojih plaž in relativne varnosti priljubljena med evropskimi dopustniki.

