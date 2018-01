George Weah si je zaradi "uničenega gospodarstva" znižal plačo

Le Liberijci so lahko lastniki posestva ali nepremičnine

30. januar 2018 ob 10:16

Monrovia - MMC RTV SLO

Eden prvih ukrepov novoizvoljenega liberijskega predsednika, nekdanjega vrhunskega nogometaša Georgea Weaha, je bil, da si je za četrtino znižal plačo.

"Zaradi hitrega slabšanja položaja gospodarstva v državi vas obveščam, da sem si znižal plačo in dodatke za 25 odstotkov. Odločitev začne veljati takoj. Sredstva od moje plače se bodo vrnila v javni proračun in bila razporejena tistim, ki pomoč nujno potrebujejo. Menim, da bi se v korist države vsi morali čemu odpovedati," je dejal Weah v prvem govoru o stanju v državi, v katerem je opozoril na zelo slabe razmere.

"Naše gospodarstvo je zlomljeno, naša vlada je brez denarja. Naša valuta je v prostem padu, inflacija raste, brezposelnost je rekordno visoka in tujih rezerv še nikoli nismo imeli tako malo," je dodal.

Weah, ki je v dolgoletni nogometni karieri kot napadalec igral za Monaco, PSG, Milan, Manchester City in Marseille, je kot predsednik te zahodnoafriške države prisegel prejšnji teden. Ko je prevzel naloge od svoje predhodnice Ellen Johnson Sirleaf, je oblast demokratično prešla od enega izvoljenega voditelja do drugega, kar se je zgodilo prvič v sodobni zgodovini Liberije, piše CNN. Njegovo premoženje naj bi bilo sicer vredno okoli 80 milijonov evrov.

Dvanajst let na čelu Ellen Johnson Sirleaf

Sirleafova je bila na mesto predsednice izvoljena dvakrat, leta 2006 in 2011. Predtem se je država 14 let pogrezala v državljansko vojno, ki se je končala leta 2003. Leta 2014 je državo, v kateri živi 4,6 milijona ljudi, prizadela še epidemija ebole, ki je zahtevala več kot 4.000 življenj.

Liberijo, najstarejšo afriško republiko, so leta 1847 ustanovili osvobojeni sužnji izpod ameriškega jarma. Zaradi takšne zgodovine lahko še danes le temnopolti postanejo državljani Liberije in samo Liberijci so lahko lastniki nepremičnine ali posestva. Weah je takšno ureditev označil za "nepotrebno, rasistično in neprimerno" in se zavzel za spremembo.

