Grčija v zameno za pomoč prisiljena v nova znižanja pokojnin

Grški sindikati so že napovedali splošno stavko

2. maj 2017 ob 10:55

Atene - MMC RTV SLO/STA

Grčija se je s posojilodajalci dogovorila o novih varčevalnih ukrepih in reformah v zameno za nova posojila. Dogovorili so se o približno 3,6 milijarde evrov prihrankov, predvsem z novim znižanjem pokojnin in davčnih olajšav.

Večdnevna pogajanja so se končala danes zjutraj ob pol šesti uri po grškem času, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Dogovor je sporočil grški finančni minister Euklid Tsakalotos, s strani posojilodajalcev pa za zdaj ni potrditve dogovora.

Grčija ima za več kot 300 milijard evrov dolgov in je že od leta 2010 deležna pomoči drugih članic območja evra v obliki novih posojil. V začetku aprila je načelno pristala na sveženj novih ukrepov in reform v zameno za novo finančno injekcijo pred julijem, ko mora poplačati naslednji velik obrok dolga. Odprtih pa je ostalo še kar nekaj vprašanj, predvsem v zvezi z ukrepi na trgu dela, v pokojninskem sistemu ter glede t. i. primarnega presežka v letih po izteku programa t. i. pomoči.

Tsakalotos je za grško televizijo ERT pojasnil, da bodo evropski pogajalci zdaj svoje poročilo predstavili finančnim ministrom držav z evrom. To naj bi se zgodilo v naslednjih dneh, zasedanje finančnih ministrov pa je predvideno 22. maja. Tsakalotos je izrazil željo, da bodo tedaj sprejeti ukrepi, ki bodo omogočili zmanjšanje grškega dolga za blizu 180 milijard evrov.

Pred tem pa mora novi varčevalni program odobriti grški parlament. "Parlamentu ga bomo predstavili prihodnji teden," je dejal Tsakalotos, ki potrditev pričakuje sredi meseca. Grški sindikati so medtem za dan, ko bodo novi strogi varčevalni ukrepi sprejeti, že napovedali splošno stavko.

Pokojnine nižje za do 18 odstotkov

Vlada namerava sprejeti ukrepe, ki naj bi omogočili prihranke v višini 3,6 do 3,8 milijarde evrov, je sporočilo finančno ministrstvo v Atenah. Najpomembnejša med njimi sta znižanje pokojnin za do 18 odstotkov s 1. januarjem 2019 ter znižanje letne davčne olajšave z 8.636 evrov na 5.681 evrov s 1. januarjem 2020. Poleg tega naj bi prišlo do sprememb v delovni zakonodaji, ki bodo omogočile lažje odpuščanje delavcev, predvidene pa so tudi nove privatizacije državnega premoženja.

Oblasti naj bi revnejšim družinam sicer pomagale z državno pomočjo. Ta bo med drugim obsegala subvencioniranje najemnin, je poročala DPA.

Strokovnjaki Evropske centralne banke (ECB), Evropske komisije, evropskega reševalnega sklada ESM in Mednarodnega denarnega sklada (IMF) bodo zdaj poročilo predstavili finančnim ministrom držav z evrom. Šele z njihovim soglasjem bo mogoče Grčiji izplačati nov obrok iz do 86 milijard evrov vrednega paketa posojil. Poleg tega mora svoje sodelovanje obljubiti tudi IMF.

Gre za tretji program posojil, o katerem se je Grčija po zahtevnih pogajanjih z mednarodnimi posojilodajalci dogovorila julija 2015. Sveža sredstva bo nujno rabila v juliju, ko mora odplačati za več kot sedem milijard evrov posojil.

B. V.