Guterres: Zadnja priložnost za zaustavitev begunske krize v Mjanmaru

Bangladeš bo omejeval in pomagal beguncem

17. september 2017 ob 15:01

New York - MMC RTV SLO, STA

Generalni sekretar ZN-a Antonio Guterres je dejal, da ima mjanmarska voditeljica Aung San Su Či zadnjo priložnost za ustavitev begunske krize na zahodu države.

Po podatkih ZN-a je v mjanmarski zvezni državi Rakine od konca avgusta, ko je izbruhnilo zadnje nasilje, v Bangladeš zbežalo več kot 400.000 pripadnikov pretežno muslimanske manjšine Rohinga, katere pripadniki niso priznani kot mjanmarski državljani. Guterres je sicer pred dnevi dejal, da bi lahko pregon Rohingejcev označili za etnično čiščenje.

"Pričakoval bi, da bo voditeljica države sposobna to obvladati in spremeniti položaj," je dejal Guterres za BBC. "Ima priložnost, po mojem mnenju zadnjo priložnost, da to naredi," je dodal.

Generalni sekretar svetovne organizacije je dodal, da ima svojo vlogo v krizi tudi mjanmarska vojska, ki je desetletja vladala državi, vendar pa bo po njegovih besedah tragedija nadvse grozljiva, če se razmere ne bodo spremenile.

Kritike na račun vojske

Organizacije za varstvo človekovih pravic so mjanmarsko vojsko obtožile požiganja vasi Rohingejcev. Vojska kritike zavrača in pravi, da se je odziva na napade upornikov. Civilistov ne napada, po poročanju BBC-ja trdi vojska

Beg Rohingejcev se je začel, ko je mjanmarska vojska sprožila vojaško operacijo v Rakinu po avgustovskih napadih muslimanskih upornikov na vojašnice in policijske postojanke, v katerih je bilo ubitih 12 pripadnikov varnostnih sil. Vojska je sporočila, da je ubila skoraj 400 domnevnih upornikov.

Kriza v Mjanmaru bo ena glavnih tem na splošni razpravi ob začetku letošnjega zasedanja Generalne skupščine ZN-a ta teden v New Yorku, ki se ga Nobelova nagrajenka za mir Aung San Su Či ne bo udeležila. Namesto tega bo v torek nagovorila narod.

Bangladeš omejuje gibanje beguncev

Medtem Bangladeš, kjer zatoščišče išče na sto tisoče Rohingejcev, po poročanju BBC-ja omejuje njihovo gibanje. Po novem morajo ostati na območjih, ki jih zanje predvideva vlada, zunaj njih pa ne smejo potovati, niti da bi odšli živet k svojim družinam ali prijateljem.

Oblasti so prevoznike pozvale, naj beguncev ne prevažajo, lastniki nepremičnin pa naj jim teh ne oddajajo. Analitiki pravijo, da želi vlada preprečiti, da se Rohingejci porazgubijo med širše prebivalstvo. Želi jih namreč zadržati na vidnem mestu v upanju, da se bodo nato vrnili v Mjanmar.

Bangladeška vlada je ob tem napovedala izgradnjo zavetišča za do 400.000 ljudi. Vključevala bodo 8.500 začasnih stranišč in 14 poslopij. Zavetišča naj bi bila zgrajena v desetih dneh.

B. V.