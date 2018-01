Hamenej krivdo za proteste naprtil "sovražnikom Irana"

Ponoči umrlo devet ljudi

2. januar 2018 ob 14:26

Teheran - MMC RTV SLO, STA

Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je za nemire, ki pretresajo državo, obtožil "sovražnike Irana". Protivladni protesti so od četrtka zahtevali že 22 življenj.

"Kar se tiče dogodkov zadnjih dni, sovražniki so se združili in uporabljajo vsa sredstva, denar, orožje, politike in varnostne službe za ustvarjanje težav islamskemu režimu," je dejal Hamenej v prvem odzivu na proteste. "Sovražnik ves čas išče priložnosti in razpoke za infiltriranje in napad na iranski narod. Sovražnika lahko ustavi duh poguma, žrtvovanje in vera ljudi," je dodal v govoru na zborovanju vdov vojakov in njihovih družin.

Devet žrtev v Isfahanu

V nemirih je bilo ponoči ubitih še devet ljudi, vsi v osrednji pokrajini Isfahan. Šest protestnikov je bilo ubitih v spopadih z varnostnimi silami, ko so protestniki poskušali vdreti na policijsko postajo v kraju Kahderidžan, ki ima okoli 30.000 prebivalcev. V bližnjem kraju Kahriz Sang sta bila ubita pripadnik revolucionarne garde in mimoidoči. Po navedbah iranske televizije so varnostne sile v pokrajini Isfahan ponoči aretirale okoli 100 ljudi. Pred tem so iranski mediji poročali, da je bil v mestu Nadžafabad ubit policist, trije pa so bili ranjeni. Ustreljeni naj bi bili z lovsko puško.

Nemiri, povezani s protesti, ki so izbruhnili v četrtek v Mašhadu in se hitro razširili po državi, so do zdaj zahtevali 22 žrtev. Najmnožičnejši protesti v Iranu po letu 2009 za zdaj v glavnem potekajo v krajih in mestih na podeželju, iz Teherana so v ponedeljek zvečer poročali le o manjših nepovezanih protestih. Kljub temu je bilo v preteklih treh dneh v prestolnici aretiranih več sto ljudi. "200 ljudi je bilo aretiranih v soboto, 150 v nedeljo in okoli 100 v ponedeljek, je sporočil predstavnik mestnih oblasti Ali Ašgar Naserbaht. "Občutek imamo, da so razmere v Teheranu mirnejše kot v preteklih dneh. Že včeraj je bilo mirneje kot prej," je dejal. Dodal je, da za zdaj niso zaprosili za posredovanje revolucionarne garde.

"Ne bomo dovolili, da se negotovost v Teheranu nadaljuje. Če se bo nadaljevala, bodo pristojni sprejeli odločitev, da jo končajo," pa je izjavil namestnik poveljnika teheranske enote revolucionarne garde Esmail Kovsari.

Ankara: Prevlada naj zdrava pamet

Zaradi dogajanja v Iranu prihajajo opozorila in pozivi iz mednarodne skupnosti k izogibanju nasilju. Turčija je tako izrazila zaskrbljenost in posvarila pred stopnjevanjem in provokacijami. Velika Britanija je pozvala k razpravi o zadevah, zaradi katerih protestirajo Iranci, Evropska unija pa je že v ponedeljek izrazila upanje, da bodo oblasti spoštovale pravico do protestov in svobodo izražanja.

"Turčija je zaskrbljena zaradi informacij, da se protesti širijo, povzročajo smrtne žrtve in da so bile poškodovane nekatere javne zgradbe," je zapisalo turško zunanje ministrstvo. Poudarili so, da "mora zdrava pamet prevladati nad vsakršnim stopnjevanjem razmer". "Treba se je izogniti nasilju in provokacijam," so še zapisali v Ankari in posvarili pred "zunanjimi intervencijami".

Odnosi med Iranom in Turčijo so se sicer v zadnjem času nekoliko otoplili. Državi tako z Rusijo sodelujeta pri reševanju sirskega konflikta.

London Teheranu: Omogočite razpravo

Tudi britanski zunanji minister Boris Johnson je pozval, naj se vsi vpleteni vzdržijo nasilja, zavzel pa se je tudi za spoštovanje mednarodnih zavez o človekovih pravicah. Dodal je, da Velika Britanija "pozorno spremlja razmere v Iranu". "Verjamemo, da je potrebna vsebinska razprava o legitimnih in pomembnih zadevah, ki jih izpostavljajo protestniki," je zapisal na Facebooku. Iranske oblasti je pozval, naj to razpravo tudi omogočijo. Protesti so se začeli zaradi gospodarskih težav, kasneje pa so protestniki začeli nasprotovati režimu samemu.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini pa je v ponedeljek izrazila upanje, da bosta v Iranu spoštovani pravica do mirnega protestiranja in svobode izražanja. "Še naprej bomo spremljali razvoj dogodkov," je zapisala.

Znova se je oglasil ameriški predsednik Donald Trump. "Iranci končno ukrepajo proti brutalnemu in koruptivnemu iranskemu režimu. Ves denar, ki jim ga je po neumnosti dal predsednik (Barack) Obama, je šel za terorizem in v njihove žepe. Ljudje imajo malo hrane, visoko inflacijo in nobenih človekovih pravic. ZDA gledajo!" je zapisal v tvitu.

Iranska stran mu je hitro odgovorila, naj se raje osredotoči na brezdomce in lačne ljudi v lastni državi. "Namesto, da trati čas s pošiljanjem nepotrebnih in žaljivih tvitov glede drugih držav, naj raje pogleda probleme v svoji državi, kot so vsakodnevno ubijanje na desetine ljudi in milijoni brezdomcev in lačnih ljudi," je Trumpu sporočil predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Bahram Gasemi.

A. P. J.