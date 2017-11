Hariri se je vrnil v Libanon in zadržal svoj odstop

Aoun: Bil je ujetnik savdskega režima

22. november 2017 ob 09:45

Bejrut - MMC RTV SLO, STA

Libanonski premier Saad Hariri je prišel v Bejrut. Na prošnjo predsednika države Michela Aouna je zadržal odstop s položaja, ki ga je napovedal pred dvema tednoma v Savdski Arabiji.

Na letališču so ga v torek zvečer v libanonskem glavnem mestu, ko se je izkrcal, pozdravili člani varnostnih sil. Prva država, ki jo je obiskal, potem ko je pred dobrima dvema tednoma prišel v Savdsko Arabijo in v Riadu napovedal odstop, je bila Francija. Pred dnevi je tam tudi napovedal, da se bo v domovini udeležil vojaške parade ob dnevu neodvisnosti Libanona, ki bo v sredo, in se srečal s predsednikom države Aounom, ki njegovega odstopa uradno še ni sprejel.

"Predsedniku Aounu sem ponudil odstop, prosil me je, naj počakam, in sem se strinjal," je po srečanju z Aounom, ki je potekalo za zaprtimi vrati, pojasnil Hariri. Pred dnevi je dejal, da ne izključuje možnosti, da bi preklical odstop. A to bi storil le, če se bosta Iran in šiitsko gibanje Hezbolah nehala vmešavati v regionalne konflikte, je dodal.

Po srečanju s predsednikom naj bi pojasnil svoja stališča, nepričakovano odločitev in daljše bivanje v Savdski Arabiji. Sicer je že zavrnil špekulacije, da ga je Savdska Arabija prisilila v odločitev za odstop kot del regionalnega boja z Iranom. Hariri je vodil vlado, ki vključuje tudi Hezbolah, tega podpira Iran, Savdska Arabija pa ga tako kot Zahod označuje za teroristično organizacijo.

V Bejrut je Hariri priletel iz Nikozije, kjer se je sestal s ciprskim predsednikom Nikosom Anastasiadesom. Pred tem je bil v Kairu na pogovorih z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem, v soboto pa se je o libanonski krizi v Parizu pogovarjal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Kot poroča BBC, so ga na letališču nagovorili, ali ima kakšno sporočilo za Libanonce, Hariri pa je odgovoril le s "hvala". Državljani čakajo na odgovore in pojasnila, zakaj je odstopil v Savdski Arabiji. Hariri je pred tem Iran obtožil, da je kriv za neenotnost in propad regije, hkrati pa je tudi zatrdil, da Hezbolah destabilizira narod. Predsednik Aoun je medtem obtožil Savdsko Arabijo, da je Hariri v Riadu zadržan proti svoji volji in da je ujetnik tamkajšnjega režima, a so Savdijci tako kot Hariri to zanikali.

Hariri, ki uživa podporo Riada in ima tudi savdsko državljanstvo, je 4. novembra nepričakovano odstopil po manj kot letu dni na položaju. Kot razlog je navedel pritisk Irana na Libanon, tudi preko šiitskega gibanja Hezbolah, ter grožnje s smrtjo. Zaradi te presenetljive poteze so v javnosti krožile različne govorice o njegovi usodi, predvsem o njegovi svobodi gibanja.

T. J.