Macron poudaril pomen stabilnosti in integritete Libanona

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v četrtek zvečer odšel na nenapovedan obisk v Savdsko Arabijo, kjer se je s prestolonaslednikom princem Mohamedom bin Salmanom pogovarjal o Libanonu.

Macron je bil na svoji prvi bližnjevzhodni turneji, v četrtek pa je v Dubaju napovedal, da bo odpotoval še na kratek, sicer nepredviden, obisk v Riad. V Združenih arabskih emiratih je francoski predsednik poudaril pomen stabilnosti in integritete Libanona. S savdskim prestolonaslednikom sta poleg Libanona govorila še o naraščanju napetosti med Savdsko Arabijo in Iranom, dotaknila pa sta se tudi razmer v Jemnu, kjer se spopadajo s humanitarno krizo, posledično tudi zaradi popolne blokade Riada in njegovih zaveznic, piše BBC.

"Moja želja je, da bi vsi libanonski politični uradniki živeli svobodno v Libanonu, kar pomeni, da imamo zelo zahtevno stališče do tistih, ki bi lahko ogrozili katerega koli voditelja," je povedal Macron. Francija ima z Libanonom sicer zgodovinske vezi.

Savdska Arabija je v četrtek pozvala svoje državljane, naj zaradi razmer nemudoma zapustijo Libanon. V soboto je odstopil libanonski premier Saad Hariri, ki ima podporo Riada. Kot razlog za odstop je navedel pritisk šiitskega gibanja Hezbolah, ki ima podporo Irana, in grožnje s smrtjo. V ponedeljek je Hariri odpotoval v savdsko prestolnico, kjer ga je sprejel kralj Salman. Macron, ki je med drugim zagovornik iranskega jedrskega sporazuma, ki sta ga kritizirala Savdska Arabija in ameriški predsednik Donald Trump, je dodal, da je bil v neformalnem stiku s Haririjem.

Kot poroča Al Džazira, medtem Washington ni želel komentirati statusa Haririja, ki se še ni vrnil v Bejrut. Predstavniki ameriškega veleposlaništva so se sešli z nekdanjim premierjem Libanona, a sestanka niso želeli komentirati. Sporočili so le, da je šlo za občutljive in zasebne diplomatske pogovore. Hkrati ZDA niso želele podati mnenja o njegovem odstopu, kar so označili za notranjo zadevo, ki je ne morejo komentirati.

Hariri je novico o svojem odstopu sporočil v nagovoru iz Savdske Arabije, prenašala pa ga je savdska televizija Al Arabija. Njegovega odstopa tudi še ni sprejel libanonski predsednik, kot to zahteva postopek. Francoska tiskovna agencija AFP ob tem izpostavlja, da ima Hariri tudi savdsko državljanstvo in da je odstop sporočil na dan, ko so v Savdski Arabiji začeli obsežne aretacije vidnih osebnosti v okviru boja proti korupciji, kot trdijo v Riadu. Haririjeva stranka ga je pozvala, naj se vrne v Libanon, in mu izrazila podporo. Njegova vrnitev "je nujna v okviru spoštovanja libijske legitimnosti", so sporočili. Zaradi Haririjevega odstopa v Libanonu namreč narašča skrb zaradi možnosti novih nestabilnosti in nasilja.

Hezbolah: Haririja držijo v hišnem priporu

Mediji so nato začeli ugibati, da je Hariri v savdski prestolnici morda v hišnem priporu. Hezbolah pa je Savdsko Arabijo obtožil, da je Haririja prisilila v odstop in da ga zdaj drži v hišnem priporu. Riad je obtožbe zanikal. Zaveznik Savdske Arabije Bahrajn je sicer že v nedeljo pozval svoje državljane, naj nemudoma zapustijo Libanon zaradi varnostnih pomislekov. K odhodu iz Libanona je svoje državljane pozval tudi Kuvajt.

Riad in Teheran, regionalna tekmeca, ki v vojni v Siriji in Jemnu podpirata nasprotujoče si strani, se med sabo obtožujeta, da v Libanonu in širše v regiji ogrožata stabilnost, mir in varnost. Savdska Arabija je poostrila blokado proti Jemnu, potem ko so jemenski hutijevski uporniki izstrelili raketo, ki so jo savdske sile nato prestregle blizu prestolnice. Savdska vlada je prepričana, da za izstrelitvijo stoji libanonski Hezbolah in njen podpornik Iran. Združeni narodi medtem opozarjajo na razmere v Jemnu, ki mu grozi največja lakota, ki jo je svet videl v zadnjih desetletjih. Opozarjajo, da če blokada ne bo odpravljena in pomoč priskrbljena, bo posledično umrlo na milijone ljudi.

