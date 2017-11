Zaradi strahu pred atentatom odstopil libanonski premier

Zaveznik Savdske Arabije in kritik Irana

4. november 2017 ob 13:57

Bejrut - MMC RTV SLO, Reuters

Libanonski premier Saad Hariri je po manj kot letu dni na položaju presenetljivo odstopil, za razlog pa navedel, da se boji za svoje življenje. Njegovega očeta, nekdanjega premierja Rafika Al Haririja, so ubili leta 2005.

Hariri je postal premier novembra lani, predtem pa je ta položaj že zasedal med letoma 2009 in 2011. Na premierski stolček se je povzpel po političnem dogovoru, s katerim je predsednik države postal zaveznik gibanja Hezbolah, Michel Aoun. Ta je po Haririjevi odstopni izjavi dejal, da ga je premier poklical iz tujine in ga obvestil o odstopu ter da želi na lastna ušesa slišati okoliščine, ki so privedle do njegove odločitve.

"Živimo v podobnih razmerah, kot so bile pred ubojem mučenika Rafika Haririja. Čutim, da se skrivoma pripravlja načrt, ki ima za cilj mojo smrt," je dejal Hariri v nagovoru na savdski televiziji Al Arabija. Ko je novembra prevzel položaj, je po dveh letih politične krize obljubil "začetek novega obdobja za Libanon".

47-letni Hariri sicer velja za tesnega zaveznika Savdske Arabije, tudi v prejšnjih dneh je večkrat obiskal to državo, ki močno nasprotuje Iranu. Tako ni nenavadno, da je Hariri v govoru obtožil Iran širjenja "strahu in uničenja" v več državah, tudi v Libanonu.

Obsodil je tudi šiitsko gibanje Hezbolah, ki po njegovem prepričanju povzroča nemir v regiji. "Hezbolah je iranska vojska v Libanonu in drugih arabskih državah." Savdska Arabija in Iran v vojni v Siriji in Jemnu podpirata nasprotujoče si strani.

A. P. J.