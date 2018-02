Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 11 glasov Ocenite to novico! Lani se je na Hrvaškem rodilo le 36.000 otrok, kar je skoraj polovico manj kot pred 40 leti. Foto: Reuters Dodaj v

Hrvaška demografska katastrofa - najmanj otrok v sto letih

Politične zdrahe tudi glede demografije

24. februar 2018 ob 20:14

Zagreb - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Hrvaška se spoprijema z demografsko katastrofo. Kot kažejo najnovejši podatki hrvaškega zavoda za statistiko, se je lani rodilo najmanj otrok v zadnjih stotih letih, število prebivalcev pa se je zmanjšalo za več kot 17.000.

Demografi že leta opozarjajo, da hrvaški narod izumira, vladni ukrepi, ki bi spodbudili rojevanje otrok, pa so le kozmetični. Zaradi tega je javno odstopil tudi državni sekretar za demografijo.

Lani se je na Hrvaškem rodilo le 36.000 otrok, kar je skoraj polovico manj kot pred 40 leti. Od 556 mest na Hrvaškem jih ima le 50 naravni prirast, opozarja demograf Nenad Pokos in za to krivi slabo oz. sploh neobstoječo populacijsko politiko.

Hrvaška vlada je novembra predstavila tri ukrepe, ki naj bi pripomogli k demografski obnovi države, a jih je ta teden znova predstavila, poroča za Radio Slovenija zagrebška dopisnica Tanja Borčić Bernard.

Odstop državnega sekretarja

Zaradi politične pasivnosti je protestno odstopil tudi državni sekretar za demografijo Marin Strmota, ki je opozoril, da Hrvaška izumira, v vladne ukrepe, ki naj bi ta trend spremenili, pa ne verjame niti sam.

Kljub temu je Nada Murganić, ministrica za demografijo, družino in mlade, ki meni, da so otroška nadomestila za družine z več otroki in daljši delovni čas vrtcev rešitev te težave, sekretarja Strmoto oklicala za "nestrpnega mladeniča".

Prav razočarani mladi so tisti, ki polnijo železniške postaje in letališča, v rokah pa imajo enosmerno vozovnico, opozarjajo iz hrvaškega združenja Roda. Demografi ocenjujejo, da se je v zadnjih osmih letih iz Hrvaške izselilo skoraj 200.000 ljudi in opozarjajo, da se bo skupaj s padcem rodnosti, število prebivalcev Hrvaške do leta 2050 znižalo za več kot 17 odstotkov.

K. S.