Hrvaške oblasti iz Jasenovca končno odstranile fašistično ploščo

Sporni slogan "Za dom spremni"

7. september 2017 ob 15:41

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaške oblasti so iz Jasenovca, nedaleč od zloglasnega ustaškega koncentracijskega taborišča, odstranili kontroverzno spominsko ploščo 11 umrlim pripadnikom hrvaških obrambnih sil (HOS) z zloglasnim ustaškim pozdravom "Za dom spremni".

Ploščo so pod nadzorom policije odstranili delavci lokalnega javnega podjetja, poroča Balkan Insight.

Ploščo so konec lanskega leta postavili pripadniki nekdanjega HOS-a (Hrvaške obrambne sile), enote, ki je pod ustaškim grbom in geslom "Za dom spremni" ("Za dom pripravljeni") sodelovala v vojni na Hrvaškem, v spomin na ubite pripadnike enote v Jasenovcu. HOS so junija 1991 ustanovili člani vodstva Hrvaške stranke prava.

Plošča stoji nedaleč od koncentracijskega taborišča, kjer so ustaši z istim sloganom pobijali taboriščnike. V taborišču je bilo med letoma 1941 in 1945 ubitih 83.145 ljudi, od tega skoraj 48.000 Srbov, 16.000 Romov, 13.000 Judov, 4.000 Hrvatov, 1.000 muslimanov in tudi 266 Slovencev.

Potem, ko so mediji decembra lani o plošči poročali, je bila deležna veliko negativnih odzivov tako na Hrvaškem kot tudi v tujini. Več mesecev sta koalicijski stranki Hrvaška narodna stranka (HNS) in neodvisna demokratska srbska stranka (SDSS) svojo koalicijsko partnerico HDZ pozivali, naj ploščo odstrani.

Spori in zapleti

Na današnji tiskovni konferenci v Zagrebu so pripadniki HOS-a dejali, da bodo ploščo premaknili v spominski park v 10 kilometrov oddaljeni kraj Novska, kjer so že spominske plošče za druge hrvaške vojaške enote, ki so se borile na tem območju v začetku 90. let. Veterani HOS-a so izrazili zadovoljstvo, ker so se v pogovorih s predstavniki hrvaške vlade dogovorili, da bodo ploščo prestavili v izvirni obliki.

Boris Labašić, vodja zagrebškega odreda HOS-a, pravi, da veterani HOS-a niso fašisti in da so "vezani izključno na domovinsko vojno" iz 90. let. Dodal je še, da je bila plošča zakonito nameščena z vsemi potrebnimi dovoljenji, grb HOS-a pa da je uradno priznan.

"Ploščo HOS-a bomo postavili v Novski v spomin na mrtve viteze (pripadnike HOS-a, op. a.). Zahvaljujemo se vladi in mestu Novska. Plošča bo zdaj vedno stala tam z grbom HOS-a in napisom Za dom spremni," je povedal Labašić in poudaril, da napisa ne mislijo odstraniti z uradnega grba HOS-a.

Veterani HOS-a so dejali, da je ministrstvo za javno upravo znova pripravilo rešitev, s katero je potrdilo legalnost statuta in grba HOS-a. Tako bodo vsa združenja veteranov HOS-a lahko zakonito uporabljala sporno geslo, ki je bilo "zmagovalno" v domovinski vojni na Hrvaškem, je pojasnil nekdanji poveljnik HOS-a Anto Đapić. Kot je dodal, je "Za dom spremni hosovski in ne ustaški pozdrav".

Zadnje dni se je več ministrov srečalo s predstavniki HOS-a, da bi zadevo mirno rešili. Vlada je sporočila, da bo nova zakonodaja glede ustaškega slogana upoštevala priporočila Sveta za ukvarjanje s posledicami vladavine nedemokratičnih režimov, ki je bil vzpostavljen pred nekaj meseci. A člani komisije se niso strinjali glede razprave na temo spornega slogana Za dom spremni.

Na današnji tiskovni konferenci je poveljnik HOS-ove enote Rafael Boban Marko Skejo vztrajal, da bi morala plošča ostati v Jasenovcu. "Jasenovac je Hrvaška. Ti fantje so dali svoja življenja za Jasenovac, tako, da ne vidim, zakaj ne bi mogla plošča ostati tam, kjer je," je dejal Skejo in svoj govor sklenil s pozdravom - "Za dom spremni."



Razprtije ostajajo

Medtem je podpredsednik hrvaške vlade ter minister za gradbeništvo in prostorsko ureditev Predrag Štromar (HNS) na novinarski konferenci po vladni seji povedal, da je potrebno zakonsko prepovedati javno uporabo ustaškega pozdrava. Ni vedel, da je ministrstvo za upravo veteranskim združenjem HOS-a omogočilo uporabo gesla. HNS je v saboru podprla vlado premierja Andreja Plenkovića pod pogojem, da bodo odstranili sporne označbe in gesla iz javnega življenja. Spornemu pozdravu v javnosti nasprotujejo tudi poslanci srbske manjšine, ki so prav tako podprli Plenkovićevo vlado, potem ko je HDZ prekinila sodelovanje v vladi s stranko Most neodvisnih list.

Na Hrvaškem ocenjujejo, da je vlada dosegla kompromis v primeru spominske plošče v Jasenovcu, a ni odpravila delitev v družbi, ki jih povzročata vse bolj razširjeno povzdigovanje ustaškega režima in zgodovinski revizionizem. Tudi hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović je pred nekaj dnevi v pogovoru za komercialno televizijo RTL dejala, da je geslo Za dom spremni star hrvaški pozdrav.

K. S.