Hrvaško vrhovno sodišče Paravinji prepolovilo kazen

Večkrat so razveljavili odločitve sodišča

6. julij 2017 ob 12:36

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaško vrhovno sodišče je sprejelo večino pritožb voznika tovornjaka Dragana Paravinje in mu znižalo kazen s 40 na 20 let zapora zaradi umora najstnice Antonije Bilić leta 2011.

Med drugim so sodniki ocenili, da ni šlo za grozovit, temveč navaden umor. Paravinji bodo pri kazni upoštevali šest let, ki jih je prestal v priporu.

Splitsko županijsko sodišče je marca lani sicer potrdilo 40-letno zaporno kazen Paravinji zaradi poskusa posilstva in umora 17-letne Antonije Bilić, a je vrhovno sodišče znova razveljavilo prvostopenjsko odločitev sodišča.

Kot je vrhovno sodišče objavilo na svoji spletni strani, so se odločili, da sta kazni za poskus posilstva v višini pet let in osem mesecev zapora ter 15 let zapora za umor primerni okoliščinam kaznivega dejanja, osebnosti in najvišji stopnji odgovornosti obtoženca. Kot so še razložili svojo odločitev, tudi prejšnje sodbe Paravinji opravičujejo enotno kazen v višini 20 let zapora, ki je tudi "najvišja", ko gre za tovrsten primer.

Večkrat razveljavljena sodba

Vrhovno sodišče je že dvakrat razveljavilo prvostopenjsko odločitev sodišča v Šibeniku, ki je leta 2012 in leta 2015 Paravinjo obsodilo na 40 let zapora. Obakrat so razveljavili sodbi, ker ni bilo jasno dokazano, da je šlo pred umorom za poskus posilstva. Na ta način ni bila dokazana obtožba, da je šlo za posebej okruten umor z namenom, da bi Paravinja prikril posilstvo.

V novi razlagi pa je vrhovno sodišče po lanski odločitvi splitskega sodišča zapisalo, da je prvostopenjsko sodišče napačno razložilo kazenski zakonik, ko je ocenilo, da je Paravinja umoril najstnico, da bi storil drugo kaznivo dejanje. Kot so pojasnili, je Paravinja umoril dekle po poskusu posilstva, ne pa zaradi tega, da bi jo po umoru posilil.

Največja iskalna akcija v hrvaški zgodovini

Antonijo Bilić so nazadnje videli živo nedaleč od njene domače vasi pri Drnišu 7. junija 2011, ko je vstopila v tovornjak, ki ga je vozil Paravinja. Sledila je največja iskalna akcija v hrvaški zgodovini. Truplo žrtve so našli pri Josipdolu novembra 2012, ko je bil Paravinja že prvič obsojen na 40 let zapora zaradi poskusa posilstva in posebej okrutnega umora najstnice.

Paravinjo so zaradi poskusa posilstva obsodili na zaporne kazni tudi v BiH-u in Srbiji, a se je do umora na Hrvaškem izogibal prestajanju kazni. Konec junija 2011 so ga prijeli v BiH-u, ki ga je potem izročil Hrvaški.

B. V.