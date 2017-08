Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Epicenter potresa je bil v odročnem, goratem območju. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hud potres v Sečuanu - mrtvih do sto ljudi?

Območje večkrat stresajo potresi

8. avgust 2017 ob 18:46

Peking - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Odročen in gorat del kitajske jugozahodne pokrajine Sečuan je stresel potres z magnitudo 6,5, ki naj bi po ocenah kitajskih oblasti lahko terjal do sto smrtnih žrtev, več tisoč pa bi jih lahko bilo poškodovanih.

Po prvih ocenah kitajske nacionalne komisije za naravne nesreče je bilo v potresu poškodovanih več kot 130.000 hiš.

Kitajska državna televizija CCTV in sečuanska televizija sta sicer poročali o štirih potrjenih smrtnih žrtvah in več kot 30 poškodovanih. V iskalnih in reševalnih akcijah sodeluje več kot 600 gasilcev in vojakov z iskalnimi psi.

Epicenter potresa, ki se je zgodil ob 21.20 po lokalnem času, je bil v redko poseljenem območju 200 kilometrov zahodno od mesta Guangyuan v prefekturi Ngawa, v kateri večinoma živijo etnični Tibetanci, od katerih so mnogi nomadski pastirji.



Blizu je tudi narodni park Jiuzhaigou, priljubljena turistična destinacija, ki je tudi na Unescovem seznamu. Priljubljen je predvsem zaradi svojih jezer turkizne barve. V bližini parka se je porušilo več hiš, v parku pa je ostalo ujetih tudi več avtomobilov in ljudi.



Območje sicer večkrat stresejo potresi. V potresu maja leta 2008 je življenje izgubilo 87.000 ljudi, poškodovanih pa jih je bilo več kot 374.640 ljudi.

K. S.