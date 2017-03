Hude obtožbe Turčije na račun Nemčije

Volilno pravico za referendum ima 1,4 milijona Turkov v Nemčiji

3. marec 2017 ob 15:32

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Po odpovedi zborovanj turške skupnosti v dveh nemških mestih pred referendumom o ustavnih spremembah v Turčiji je Ankara opozorila Nemčijo pred morebitnimi posledicami.

"Če želite z nami delati, se morate naučiti obnašanja do nas. Morate misliti na posledice. Vi niste prvorazredni, Turčija pa drugorazredna," je dejal turški zunanji minister Mevlut Cavusoglu na novinarski konferenci v Ankari.

Cavusoglu je obtožil Nemčijo, da si prizadeva za zmago nasprotnikov sprememb ustave na referendumu, ki bo potekal v Turčiji 16. aprila in s katerim želi turški predsednik Tayyip Erdogan uvesti predsedniški sistem.

Turčija izvaja kampanjo tudi v Nemčiji, kjer živi največja turška diaspora v Evropski uniji. Od treh milijonov tam živečih Turkov jih ima volilno pravico 1,4 milijona in lahko glasujejo na turškem referendumu.

Po besedah Cavusogluja si Nemčija ne želi, da Turčija izvaja kampanjo, saj se želi postaviti na pot močni Turčiji. Nemške oblasti je obtožil, da so že prej skušale preprečiti tovrstna zborovanja in da gre za sistematično prakso nemške države.

Berlin je v odnosu do Ankare obtožil dvojnih standardov, ker ne spoštuje demokracije, svobode izražanja in zbiranja. Poudaril je še, da mora Nemčija Turčijo obravnavati kot enakovrednega partnerja, če želi ohraniti dobre odnose.

Nemška vlada je zanikala, da bi imela karkoli z odločitvijo lokalnih oblasti o odpovedi zborovanj. "To je odločitev, na katero ni imela zvezna vlada nobenega vpliva, ker to spada pod lokalno ali deželno jurisdikcijo, na katero nimamo nobenega vpliva," je izjavil tiskovni predstavnik nemškega zunanjega ministrstva Martin Schaefer.

Schaefer je pozval k treznim glavam in dodal, da "ni v nikogaršnjem interesu, da bi prekinili dialog, da bi se pogovarjali samo preko medijev ali da bi se zapletli v neposreden spor".

Nemška kanclerka Angela Merkel je med obiskom v Tuniziji dejala, da je bilo prav, da je Nemčija kritizirala Turčijo zaradi medijske svobode. Tudi ona je zatrdila, da so odločitev o odpovedi zborovanj sprejele lokalne oblasti.

Gaggenau in Köln odpovedala shoda

Zborovanje v organizaciji Unije evropskih turških demokratov v podporo spremembam ustave je v četrtek najprej prepovedalo mesto Gaggenau, nato pa še Köln svoje nedeljsko zborovanje. Na obeh zborovanjih bi morala nastopiti turška ministra.

Gaggenau je kot razlog prepovedi navedel varnostne razloge, češ da je prizorišče premajhno za toliko obiskovalcev. Iz Kölna so sporočili, da dvorana, kjer je bil načrtovan dogodek, ni več na voljo, saj je prišlo do nesporazuma pri rezervaciji.

Po odpovedih je Turčija v četrtek na pogovor poklicala nemškega veleposlanika v Turčiji in mu izrazila protest.

Iz mesta Gaggenau s 30.000 prebivalci na jugozahodu Nemčije so nato danes poročali, da so zaradi grožnje z bombo izpraznili mestno hišo. Lokalni uradnik je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je oseba, ki je zjutraj po telefonu obvestila o bombi, kot razlog navedla odpoved zborovanja, na katerem bi moral nastopiti turški pravosodni minister Bekir Bozdag. Ta je nato obisk v mestu odpovedal. Mestno hišo so pregledali preiskovalci, ki pa niso našli nič sumljivega.

Odnosi med Turčijo in Nemčijo so se v zadnjem tednu ponovno zaostrili, potem ko so v Turčiji v ponedeljek priprli novinarja nemškega dnevnika Die Welt Deniza Yücela, ki je obtožen širjenja teroristične propagande in podpore terorizmu ter vzpodbujanja javnega nasilja.

G. V.