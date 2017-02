Turške oblasti priprle nemškega dopisnika časnika Die Welt

V Nemčiji protesti in ostri odzivi politike

28. februar 2017 ob 12:00

Ankara/Berlin - MMC RTV SLO/STA

Novinarja Deniza Yücela so turške oblasti prijele zaradi domnevnega širjenja teroristične propagande, potem ko je poročal o napadu na elektronsko pošto turškega ministra.

Dopisnika z nemškim in turškim državljanstvom obtožujejo širjenja teroristične propagande, podpore terorizma in spodbujanja javnega nasilja. Turško sodišče je odločilo, da bo moral novinar na začetek sodnega procesa počakati v preiskovalnem zaporu, kjer bi lahko ostal do pet let.

43-letnika so prijeli že pred dvema tednoma, ko je poročal o hekerskem napadu na zasebno elektronsko pošto turškega ministra za energetiko Berata Albayraka, zeta turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Yücel je prvi nemški dopisnik, ki se je znašel v turškem preiskovalnem zaporu, odkar je leta 2002 oblast v Turčiji prevzela Erdoganova stranka AKP.

Po spodletelem državnem udaru so v Turčiji aretirali več deset tisoč ljudi. V vojski, policiji, javnih službah in zasebnem sektorju so odpustili ali suspendirali več kot sto tisoč ljudi.

Odzivi v Nemčiji

Aretacija je sprožila množične proteste po Nemčiji, v Frankfurtu, Berlinu, Bielefeldu, Bremnu, Hannovru, Hamburgu, Kölnu, Leipzigu in Münchnu so napovedane nove demonstracije v podporo nemškemu novinarju, prav tako jih pripravljajo v Gradcu in na Dunaju ter v švicarskem Zürichu.

"Ta ukrep je nesorazmerno strog, tudi zato, ker se je Deniz Yücel prostovoljno predal in bil na voljo za preiskavo. Nemška vlada pričakuje, da bo turško pravosodje v primeru Yücela upoštevalo veliko vrednost svobode medijev za vsako demokratično družbo," je v izjavi poudarila nemška kanclerka Angela Merkel in izrazila pričakovanje, da bo Yücel kmalu na prostosti.

Nemški zunanji minister Sigmar Gabriel je dejal, da gre za "hude čase v nemško-turških odnosih". Takojšnjo izpustitev nemškega dopisnika so zahtevali tudi Novinarji brez meja.

J. R.