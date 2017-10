Indija: Spolni odnosi z ženo, mlajšo od 18 let, so posilstvo

Še vedno veliko otroških porok, toda njihov delež občutno pada

11. oktober 2017 ob 20:45

New Delhi - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Indijsko vrhovno sodišče je odločilo, da bo spolni odnos moža z mladoletno ženo, ki ga je zakonodaja do zdaj dovoljevala, nezakonit in bo obravnavan kot posilstvo.

Poroke z dekletom, mlajšim od 18 let, in fantom, mlajšim od 21 let, so po indijski zakonodaji prepovedane, toda predvsem na odročnih območjih, kjer velja patriarhat, so še vedno pogoste. Prav tako velja, da je prepovedan spolni odnos z dekletom, mlajšim od 18 let, ne glede na to, ali je privolila vanj ali ne. Izjema, ki je do zdaj veljala na področju posilstva, pa je dovoljevala spolni odnos med možem in mladoletno ženo, če je bila ta stara več kot 15 let.

Indijsko sodišče je zakonodajo zdaj spremenilo tako, da velja, da je tudi spolni odnos z žensko, mlajšo od 18 let, posilstvo, četudi je poročena.

"Razsodba je korak naprej glede zaščite deklic pred zlorabo in izkoriščanjem, ne glede na njihov zakonski status," je odločitev sodišča komentirala Divja Srinivasan iz organizacije Enakopravnost zdaj (Equality Now), ki promovira pravice žensk in deklet.

Gre za še enega v vrsti korakov, da se odpravi zakonska zaščita sicer že prepovedanih prisilnih porok z mladoletnimi dekleti, ki so v Indiji še vedno pogoste. Unicefova raziskava iz leta 2014 je razkrila, da je v Indiji sklenjena kar tretjina vseh otroških porok na svetu, saj je v zakon prisiljenih več kot 230 milijonov mladoletnih Indijk. Se je pa znižal delež porok z dekleti, mlajšimi od 18 let: še leta 2006 je bilo kar 47 odstotkov Indijk poročenih pred 18. letom, leta 2016 pa "le" še 27 odstotkov.

Med državami, ki imajo največ otroških porok, so še Niger, Gvineja, Južni Sudan, Čad in Burkina Faso, med glavnimi dejavniki za visoko število otroških porok pa so revščina, nizka stopnja zakonskega pregona, patriarhalne norme in skrb za družinsko čast.

K. T.