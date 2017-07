Indijsko sodišče: Posiljena desetletnica ne sme delati splava

V Indiji največ posilstev otrok na svetu

28. julij 2017 ob 15:33,

zadnji poseg: 28. julij 2017 ob 15:55

Čandigarh - MMC RTV SLO

Indijsko vrhovno sodišče je desetletni deklici, ki jo je domnevno posilil njen stric, prepovedalo splaviti otroka, saj naj bi bila že predolgo noseča. Zdravniki opozarjajo, da bi bil porod zanjo lahko usoden.

Zdravniški izvedenci so sodišču priporočili, da bi bila prekinitev nosečnosti po 32 tednih prenevarna. Nosečnost so pri deklici ugotovili šele pred dvema tednoma, ko so jo zaradi bolečin v trebuhu starši odpeljali v bolnišnico, poroča BBC.

Prošnjo za prekinitev nosečnosti je predhodno ob podobni razlagi zavrnilo tudi nižje sodišče.

Vrhovno sodišče je tako razsodilo, da prekinitev nosečnosti "ni dobra za dekle" in vladno bolnišnico oz. inštitut za medicinsko izobraževanje in raziskovanje v severnem mestu Čandigarh pooblastilo za medicinsko oskrbo dekleta. Ob razsodbi je sodišče tudi predlagalo, da indijska vlada v vsaki pokrajini ustanovi medicinski odbor za pomoč pri sodnih odločitvah.

Porod smrtno nevaren za dekle

Že pred razsodbo je odvetnik Alakh Alok Srivastava začel z javno peticijo za dovoljenje prekinitve nosečnosti, saj so zdravniki, ki so dekle pregledali, ugotovili, da bi bil porod lahko usoden tako za dekle kot za novorojenčka. Desetletnica po ugotovitvah zdravnikov namreč še nima dovolj razvitih medeničnih kosti za normalen porod.

Menstruacije se lahko začnejo že pri devetih letih, pravijo medicinski strokovnjaki, a opozarjajo, da telesa deklet pri teh letih še nikakor niso dozorela za nosečnost.

Indijska zakonodaja sicer ne dovoljuje prekinitev nosečnosti po 20. tednu, razen kadar je ogroženo življenje matere, kar po mnenju zdravnikov tudi je.

Dekle sicer prihaja iz revne družine. Njen oče je vladni uslužbenec, njena mati pa domača pomočnica. Po pričevanju dekleta naj bi jo njen stric v zadnjih sedmih mesecih nekajkrat posilil, zaradi česar so ga že aretirali.

Indija je strogo zakonodajo na tem področju uvedla leta 1971, da bi znižala število splavov in število smrtnih žrtev med materami, saj so zaradi želje po moških potomcih ženske predtem opravile veliko splavitev.

Indija je v neslavnem svetovnem vrhu glede posilstev otrok. Raziskava je pokazala, da je bilo leta 2015 v Indiji posiljenih več kot 10.000 otrok, v večini primerov pa so posiljevalci otrokom poznani - največkrat gre za sorodnike, starše ali učitelje. Ker v večini primerov posilstev, nosečnosti do 20. tedna niti ne odkrijejo, so sodišča v preteklih letih bila večkrat pozvana k ukinitvi sporne zakonodaje, še poroča BBC.

J. R.