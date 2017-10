Indija: Strica obsojena zaradi posilstva 10-letne nečakinje, ki je zanosila

Epidemija spolnega nasilja v Indiji

31. oktober 2017 ob 20:35

New Delhi - MMC RTV SLO

Sodišče v Indiji je dva moška spoznalo za kriva posilstva desetletne deklice, ki je avgusta letos rodila hčerko. Oba moška sta dekličina strica, kazen pa jima bodo izrekli v četrtek.

Da je žrtev noseča, so odkrili julija, ko je tožila nad bolečinami v trebuhu, njeni starši pa so jo zaradi tega odpeljali v bolnišnico. Deklica vse do osmega meseca ni vedela, da je noseča, zaobljen trebušček pa so pripisovali žolčnim kamnom. Novorojenko so izročili socialni službi v posvojitev.

Drugega strica so aretirali potem, ko se dojenčkov DNK ni ujemal z njegovim DNK-jem, se pa je ujemal z DNK-jem njegovega brata. Sodišče je oba moška spoznalo za kriva, pri čemer je sojenje starejšemu bratu trajalo mesec dni, mlajšega pa so spoznali za krivega v pičlih 18 dneh, poroča BBC.

Srhljivi primer desetletnice je več tednov polnil naslovnice časnikov tako v Indiji kot po svetu. Deklica je bila 30 tednov noseča, ko je lokalno sodišče v Chandigarhu zaradi previsoke nosečnosti zavrnilo njeno prošnjo po splavu. Komisija zdravnikov je namreč presodila, da bi bil splav pretvegan. Odločitev je kasneje potrdilo tudi vrhovno sodišče.

Indijski zakon ne dovoljuje prekinitve nosečnosti po 20. tednu, razen, če zdravnik ne zagotovi, da je življenje matere ogroženo.

Redka dovoljenja za splav

Žrtev je policiji in socialni službi sprva povedala, da jo je v zadnjih sedmih mesecih večkrat posilil starejši, 45-letni stric, na sodišču pa je prek videopovezave pričala in razkrila vse podrobnosti. Dekličin oče je za BBC povedal, da prvi stric obtožb ni zanikal, policija pa je potrdila, da je dejanje priznal. A ko se njegova DNK ni ujemala z dojenčico, je policija krog osumljencev razširila in septembra aretirala njegovega brata. Analiza DNK-ja je potrdila, da je drugi stric oče.

Indijska sodišča so sicer v zadnjih mesecih prejela več prošenj za splav, pri čemer gre v veliko primerih za otroške žrtve posilstev. V večini primerov se take nosečnosti odkrije (pre)pozno, ker se otroci ne zavedajo svojega stanja. Septembra je sodišče 13-letnici dalo dovoljenje, da pri 32 tednih prekine nosečnost, maja pa je sodišče splav odobrilo 20 tednov noseči desetletnici, ki jo je posilil njen očim.

K. S.