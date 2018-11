Interpol bo odslej vodil Južni Korejec Kim Jong Yang

Meng pogrešan že dva meseca

21. november 2018 ob 09:36

Dubaj - MMC RTV SLO, STA

Kim Jong Yang iz Južne Koreje je bil v Dubaju na generalni skupščini izvoljen za novega predsednika mednarodne policijske organizacije Interpol.

Na položaju je nasledil Kitajca Meng Hongweija, ki je izginil pred dvema mesecema. Peking je pozneje obvestil Interpol, da Meng, ki je obtožen korupcije, odstopa s položaja. Kitajske oblasti so ga obtožile, da je prejemal podkupnino in bil vpleten v nezakonite dejavnosti.

Poleg Kima se je za mesto prvega moža Interpola potegoval tudi njegov podpredsednik, Rus Aleksander Prokopčuk, a je njegova kandidatura naletela na nasprotovanje v državah, ki imajo napete odnose z Moskvo, kot so Ukrajina, Litva in Estonija. Prokopčuku so nasprotovale tudi ZDA, zaradi česar je Moskva ZDA že obtožila, da so vplivale na glasovanje.

Novi predsednik bo Interpol vodil do leta 2020, ko naj bi se iztekel Mengov mandat. Interpol je mednarodna organizacija kriminalistične policije, ki je bila ustanovljena leta 1923 v Avstriji. Trenutno ima 178 držav članic. Sedež organizacije je v Lyonu v Franciji. Slovenija je postala polnopravna članica leta 1992.

